Irene Montero pide “una alcaldesa bollera” en Valencia y ataca a Compromís

Podemos despliega a sus ministros en la Comunitat Valenciana con un mensaje radical de ataque a todos, desde a los empresarios y Juan Roig llamándoles “capos” a su socio Baldoví

Despliegue de Podemos en la Comunitat Valenciana donde se juegan el ser o no ser, el seguir teniendo diputados y concejales y con ello formar parte de gobiernos con Compromís y el PSOE, o no llegar al 5% de los votos y quedarse fuera de todo. Por eso, los podemitas han movilizado a sus ministros Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón para apoyar a sus candidatos valencianos con un mensaje radical donde han atacado a todo el mundo, desde a los empresarios a sus socios políticos.

Así, la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sacado en el mitin de Castellón uno de los clásicos podemitas: los insultos al dueño de Mercadona, Juan Roig, empresario valenciano. Belarra ha presumido de “plantear en la casa del capo de la gran distribución, Juan Roig”, su plan de crear una red de supermercados públicos con 1.000 establecimientos.

Irene Montero, por su parte, ha atacado a Compromís, su socio en la Generalitat pero también competidor por el voto, señalando que si su formación no sale con más fuerza de este ciclo electoral, la derecha "seguirá mandando aunque no gobierne", y que solo Podemos apostó desde el principio por el actual gobierno del Botànic recriminando al candidato de Compromís, Joan Baldoví, que “defendió en 2016 un gobierno del PSOE y Ciudadanos junto a Podemos, en alusión a un manifiesto que suscribió en 2016”. “No se me va a olvidar”, ha amenazado.

Irene Montero, ya en el mitin de Valencia por la tarde, ha sacado su propuesta para la Capital del Túria: “una alcaldesa bollera”. La ministra de Igualdad ha señalado que su candidata Pilar Lima es "la alcaldesa que necesita Valencia, una mujer sorda, bollera, feminista y valiente que no se va a poner de perfil para remunicipalizar los servicios públicos y garantizar que ni una sola trabajadora de servicio a domicilio esté expuesta a los abusos de Florentino Pérez".

El candidato a la Generalitat y actual vicepresidente, Héctor Illueca, ha entrado en el discurso más radical indicando que "hay una parte sustancial de la clase política valenciana que está subordinada a las grandes empresas" -¿Referencia a Ximo Puig?-, una situación “a propósito de la polémica de Juan Roig y Mercadona”. Así, ha indicado que "ha emergido la Valencia profunda de Blasco Ibáñez y el miedo al cacique de la subordinación de la clase política".