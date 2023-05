Piden investigar a la UV por "dar voz a los subordinados de Putin"

El Consulado de Ucrania rompe con la Universidad de Valencia y exige al Ministerio una auditoría ante la "instrumentalización de la institución pública" y "posible financiación de Rusia".

El pasado 18 de mayo, para la indignación de la numerosa personas refugiadas de la guerra de Ucrania residentes en la Comunidad Valenciana, la Universidad de Valencia (UV) sirvió de foro y altavoz de la Embajada de Rusia en España amparando y promocionando una conferencia en la Facultad de Derecho de Valencia en la que entre otras cuestiones hablaron de la “política económica miope e irresponsable de los países del Occidente colectivo”.

El Consulado de Ucrania en la Comunidad Valenciana ha denunciado a través de un comunicado que en la conferencia el representante ruso "dio lecciones de libertad de expresión por parte de una nación experta en la mentira constante y en el asesinato y detención de periodistas. Una máxima entre la mayoría de analistas políticos mundiales es que Rusia miente en todo y miente siempre. Y tenemos que preguntarnos si también miente cuando en la conferencia habló de prestigiosa institución educativa refiriéndose a la Universidad de Valencia".

Han recordado no solo la posición de los países hacia Rusia, así como las diversas condenas de las Naciones Unidas, sino que el ponente de la conferencia de la UV sirve a Putin, quien tiene una orden de arresto de la Corte Criminal Internacional por diversos crímenes de guerra como las violaciones de mujeres, niños, ejecuciones de civiles, la destrucción de infraestructuras, etc. El Consulado critica que Rusia "es considerada tóxica, pero no en la Universitat de Valencia".

Por todo ello, "por respeto a las víctimas de la invasión y a los ucranianos acogidos solidariamente por los valencianos" el Consulado solicita, por un lado, a la rectora de la Universitat de Valencia, María Vicenta Mestre Escrivá, que abra una investigación interna sobre lo sucedido y depure responsabilidades hasta las últimas consecuencias de aquellos que "han instrumentalizado una institución de paz pública como la Universitat y abusado de la libertad de cátedra, para dar voz a subordinados de criminales de guerra".

Asimismo, califican la conferencia de la Uv como un "actos de propaganda de naciones violadoras de la legalidad internacional pagados con el dinero de los contribuyentes españoles" y solicitan al Ministerio de Educación que abra, también, una investigación y/o auditoría respecto al uso de fondos de este evento, así como "posibles ingresos a la institución o a sus trabajadores por parte de Rusia". "Estas sospechas de injerencia económica están bien fundadas en iniciativas pasadas de la Universidad de Valencia con la universidad presidencial rusa RANEPA (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) que ha profundizado como ninguna otra universidad española".

Por último, ha comunicado que hasta que se tomen medidas suspenderán su participación en actos académicos, charlas, conferencias así como su participación en programas como el Máster en Estudios Internacionales y de la Unión Europea de la Universitat de Valencia.