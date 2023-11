Els consells del Tio Pep són tan bons per a la pilota com per a la vida

Totes les respostes, i més d’una sorpresa, en la pròxima entrega de L’Alqueria Blanca diumenge que ve i a la carta a través de l’enllaç.

Des de fa un temps, el Tio Pep està més vital que mai. El secret no són els putxeros de Dora ni l’herber, el patriarca dels Pedreguer ha retrobat la il·lusió pel joc de la pilota preparant Xavi per a convertir-lo en tot un cavaller dels trinquets i de la vida.

Aquesta setmana té una bona notícia per al xic, però no hi ha manera de trobar-lo pel poble.

D’altra banda, Blanca i Carme cada dia estan més a prop. La bona amistat que va sorgir entre les dones des que la infermera va arribar a l’Alqueria Blanca per a cuidar Clara s’està transformant en una atracció mútua que no sabem fins on pot arribar.

Mentrestant, Tonet ha descobert que Empar i Sento no compten amb ell per a ser un dels testimonis que necessiten per a aconseguir la tutela definitiva d’Àngels. Tonet s’ha disgustat perquè ja s’havia comprat roba per a anar mudat i, així, impressionar el jutge.

De moment, sembla que la relació entre Fèlix i Núria, la cosina de Mireia, va per bon camí. Però, Fèlix no deixa de pegar-li voltes a l’acusació que manté Daniel, detingut a la frontera de Gibraltar.

Per què s’interessa Fèlix pel que puga afectar el nóvio de Marta? Aconseguirà Tonet que li tornen els diners de la roba, ara que possiblement no la necessitarà? Serà amor el que ha sorgit entre Blanca i Carme? I el Tio Pep, farà de Xavi un bon jugador de pilota i una persona cabal?

Totes les respostes, i més d’una sorpresa, en la pròxima entrega de L’Alqueria Blanca diumenge que ve i a la carta a través de l’enllaç.

