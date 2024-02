Abascal estimula la brecha del gobierno con Mazón atacando la campaña LGTBI

El líder de Vox felicita al vicepresidente Vicente Barrera por desvincularse de las políticas de igualdad del PP en el Consell.

Los socios del gobierno valenciano han escenificado su primera brecha, estimulada desde la cúpula de Vox en Madrid en busca de marcar una identidad propia en el fundido Consell de PP y Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atacado públicamente la campaña de 'Orgull Comunitat' secundando las palabras del vicepresidente Vicente Barrera... o viceversa.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentó en Fitur la nueva marca 'Orgull de Comunitat' como parte de una iniciativa que busca "visibilizar y celebrar la diversidad y promover una sociedad en la Comunitat Valenciana inclusiva y respetuosa". Una campaña que servirá como un valor unificador para todas las campañas que se llevarán a cabo a lo largo de la legislatura.

No fue hasta pasada más de una semana tras su presentación cuando el vicepresidente de Vox presentó una declaración pública en contra, casualmente un día después de haberse reunido con la ejecutiva del partido en Madrid. Barrera denunció este martes que el PP no habría contado con Vox y que no se "suman" a la iniciativa del gobierno del que forman parte porque consideran que "no existe ningún problema de discriminación ni de inclusión". Así, pese a que la línea ideológica en materia LGBTI ya era evidente, se escenificó la primera fractura en el gobierno valenciano, alentada por el propio Abascal.

Santiago Abascal ha emitido un comunicado a través de las redes sociales felicitando a Barrera: "Bravo Barrera". Y marcando distancias con el PP atacando sus políticas LGTBI en la Comunidad Valenciana. Critica que la iniciativa del PP "perpetua el sectarismo y las estafas de la izquierda". Despreciando la campaña 'Orgull Comunitat' ha valorado que "no necesitan eslóganes" ni tampoco "bancos arcoíris", en alusión a los asientos de las ciudades pintados con la bandera del colectivo LGTBI, sino "políticas reales de apoyo a familias, al campo, empresas, fiscales, libertad cultural y seguridad". "Lo dejamos claro en nuestro pacto en la Comunidad Valenciana", ha remarcado.