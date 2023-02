Nervios botánicos: moviliza a sus afines entre homenajes y “miedo a la derecha”

Intersindical, UGT y CCOO montan un acto para pedir un tercer Botànic en la subvencionada El Micalet mientras Puig organiza una plataforma de apoyo a su continuidad

Hay veces en política que uno quiere transmitir una cosa y acaba comunicando la contraria. Es lo que le está pasando a los partidos de la izquierda valenciana, englobados bajo el pacto del Botànic, que se han lanzado a movilizar a sus asociaciones, sindicatos y personalidades afines -las cuales muchas de ellas han recibido favores estos años- para organizar plataformas, manifiestos y actos defendiendo un tercer Botànic frente a la “llegada de la derecha”.

Esta movilización es sin embargo un síntoma de la preocupación que existe tanto en Presidencia de la Generalitat como en las cúpulas del PSPV, Compromís y Podemos de que en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo haya un vuelco a la derecha un cambio de Gobierno.

Por ello, han puesto la maquinaria en marcha para rogar a la población valenciana que siga votando por un tercer Botànic. Una de estas iniciativas es el manifiesto por un tercer Botànic titulado con el lema 'Volem i necessitem un tercer Botànic. Fem-lo possible' y que han impulsado Intersindical, UGT y CCOO, entre otros.

Este manifiesto, presentado curiosamente en la asociación El Micalet -una de las que más subvenciones ha recibido de administraciones del Botànic- tiene como objetivo que "la gente sepa que tiene que ir a votar" y vender el miedo "a que venga la derecha radical".

Los promotores del acto se presentaron como sin vinculación con ningún partido político, sino “ciudadanos concienciados que queremos transformar la sociedad”, pero todos ellos son de sindicatos de izquierda o de asociaciones vinculadas al Botànic, y por si quedaban dudas, al acto asistieron dirigentes de PSPV, Compromís y Podemos para bendecir el manifiesto.

Puig se monta una plataforma con caras conocidas

Este manifiesto no es la única iniciativa de la izquierda para salvar el Botànic. Desde Presidencia de la Generalitat se ha promovido otra plataforma para pedir que Ximo Puig vuelva a ser presidente. Una plataforma, según adelanta Valencia Plaza, con nombres de personas tan curiosos como el de Julio Monreal -ex director del Levante-EMV y recolocado ahora en Ciudad de las Ciencias-, Lluis Bertomeu -muchos años colocado por el PP y ahora en Demòcrates Valencians-, Carolina Punset -ex portavoz de Ciudadanos recolocada por el PSPV en Presidencia, promotora de la plataforma- Alicia Andújar -ex coordinadora de UPyD-, Pedro Rodríguez – ex presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y colocado como senador socialista- o Víctor Pérez -presidente de FOTUR que colabora con Turisme en festivales-.