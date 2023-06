Condenan a la Generalitat por el despido de la abusada por el ex de Mónica Oltra

El juzgado de los Social de Elche anula el despido de Teresa, la víctima de los abusos del ex marido de Oltra, y obliga a la Generalitat a indemnizarle con 10.000 euros

Como de un acto se justicia poética se tratara, el mismo día que se constituyen las Cortes Valencianas y su nueva presidenta, Llanos Massó de Vox, asegura que “nunca más las menores tuteladas deben ser puestas en peligro”, se ha hecho justicia con Teresa, la chica que siendo menor fue víctima de abusos sexuales por parte del ex marido de Mónica Oltra y cuyo presunto encubrimiento hizo dimitir a la ex vicepresidenta y ex líder de Compromís.

En concreto, Juzgado de lo Social número 1 de Elche ha anulado el despido de Teresa del hospital de Torrevieja, donde estuvo trabajando y fue contratada por la anterior empresa. La nulidad del despido se basa en la falta de subrogación al tiempo de producirse la reversión del servicio sanitario de Torrevieja Salud a la Conselleria de Sanidad

Además, se condena a la parte demandada, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, a pagar a Teresa 10.000 euros en concepto de indemnización. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La defensa de Teresa también reclama el pago de los salarios de tramitación a partir del día en que la subrogaron, cantidad que se sumaría a la indemnización por despido nulo, pero este trámite está paralizado porque la Conselleria de Sanidad asegura que había abonado los salarios.