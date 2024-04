El PSPV felicita a Mompó por su uso y fomento del valenciano

El Grupo Socialista en la Diputación de Valencia ha presentado para que los ayuntamiento de la provincia de valencia se subscriban a revistas en valenciano como Camacuc, Saó o El Temps.

El Grupo Socialista en la Diputación de Valencia ha hecho algo inusual en la política actual, felicitar a tu adversario cuando algo lo hace bien. Así, en una moción presentada por el PSPV durante el pleno de la corporación provincial para que los ayuntamientos de la provincia de Valencia se abonen a revistas en valenciano como Camacuc, El Temps, Saó o Espai Carraixet, los socialistas han aplaudido la utilización y fomento del valenciano que realiza el presidente de la Diputación, Vicent Mompó.



"Felicitamos públicamente el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, por su honestidad y valentía para fomentar desde la institución provincial el patrimonio lingüístico y cultural valenciano", arranca la moción del PSPV. Mompó siempre se ha caracterizado por su defensa de las señas de identidad que definen al pueblo valenciano y es uno de los pocos líderes actuales del Partido Popular que hace uso del valenciano en su día a día, ya sea en intervenciones públicas, plenos...



Sin embargo, tras su felicitación, la propuesta de los socialistas habla de que, tras los cambios que sufrió el panorama político el pasado mes de mayo, tras las elecciones municipales y autonómicas, "se han producido episodios de censura, prohibición velada o cancelación de suscripciones (o directamente la no renovación)" de publicaciones por el simple hecho, según afirman los socialistas, de estar escritas en valencianos.



"La defensa del valenciano no lo entendemos contrapuesta al castellano, todo el contrario, las dos lenguas son oficiales en la Comunidad Valenciana y las dos enriquecen la cultura y la visión del mundo de los valencianos y valencianas. Pero una de ellas, el valenciano, por circunstancias históricas, es minoritaria y necesita de especial protección para sobrevivir", afirma el PSPV en su moción.



Finalmente, los socialistas han propuesto que se estudie la posibilidad de hacer una suscripción de cada una de las bibliotecas públicas y agencias de lectura municipales de los pueblos de la provincia de Valencia, que no estén ya subscritas, en las revistas Camacuc, Saó, Espai Carraixet y El temps como una forma clara y decidida de apoyo a la prensa en valenciano, estudiar la posibilidad de hacer una suscripción de los ayuntamientos de la provincia a las publicaciones anteriormente nombradas o impulsar desde la Diputación de Valencia convenios de colaboración con empresas editoras de prensa en valenciano.



La propuesta ha sido rechazada por los votos en contra del Partido Popular, Ens Uneix y Vox al considerar que en ningún momento la cancelación de suscripciones responde a un ejercicio de "censura" y que la Diputación no puede obligar a los ayuntamientos a abonarse a estas publicaciones, pues cada uno debe hacer con su dinero lo que considere.