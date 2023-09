La justicia valenciana, colapsada con 340.000 casos sin resolver

El TSJCV alerta de un aumento de la delincuencia y de denuncias de violencia de género y reivindica más medios y un Pacto de Estado para resolver la crisis del Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha puesto sobre la mesa los problemas de la justicia valenciana, que se enfrenta a cada vez más casos como consecuencia del aumento de la delincuencia y de las denuncias de violencia de género principalmente, sin los medios ni infraestructuras necesarios.

Solo en el primer trimestre de este año han entrado más de 180.000 nuevos asuntos en los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana. Destaca el un aumento exponencial en el número de apelaciones la Sala de lo Civil y Penal ha experimentado debido al incremento de la delincuencia en Valencia (un 17%), tanto en procedimientos de jurado como en segunda instancia. Así, de las 70 registradas en 2017 se ha pasado a las 370 de 2022. En 2023, solo en los primeros seis meses, las apelaciones ascendían ya a 285, por lo que es de suponer que a finales de año se habrán recibido cerca de 600 asuntos.

La violencia de género ha sido otro foco del informe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Solo en el primer trimestre del año, las denuncias en esta materia han aumentado un 17%. "La cifra de víctimas mortales de esta lacra que nos envilece como sociedad, se antoja insoportable", ha lamentado la presidenta Pilar Oliva, recordando que ya son cinco las mujeres asesinadas en el territorio valenciano en lo que va de año. Oliva ha se ha comprometido con la "búsqueda de medios más eficaces para hacer frente a este drama".

La huelga de letrados de la administración que llegó a colapsar los juzgados valencianos durante casi tres meses no dio sus frutos. No se revolvieron las peticiones de los letrados y los juzgados continúan con una pila de caos sin resolver. Concretamente, 340.000 casos no se han resuelto a día de hoy.

Durante el año judicial que ahora dejamos atrás, en los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana entraron un total de 720.193 procedimientos y, pese a ello, se pudieron finalizar 691.546. "Por ello, es claro, en el inicio de este nuevo año judicial, que la Administración de justicia necesita ayuda, inversión en infraestructura, tecnología, personal y medios materiales, pues, con la capacidad de trabajo de que viene haciendo gala y una dotación suficiente, se alcanzaría el objetivo de que cada procedimiento tenga la duración prevista en la leyes procesales, ni más ni menos", ha solicitado la secretaria del Gobierno, Gloria Herráez.

Entre enero y marzo de este año se dictaron casi 40.000 sentencias y más de 86.000 autos en la Comunidad mientras que en el conjunto de 2022 esa cifra ascendió a casi 174.000 y 342.000, respectivamente

Desde el TSJCV denuncian una gran "carga de trabajo" y "falta de medios". Los Juzgados de Primera Instancia de Valencia, Castellón y Alicante están al 194%, 133% y 237%, respectivamente, por encima del módulo de carga de trabajo establecido para estas unidades. "Los tiempos de respuesta son inconcebibles para la ciudadanía", ha lamentado la presidenta del Alto Tribunal valenciano, Pilar Oliva. "Necesitamos más jueces en la jurisdicción social que celebren vistas y dicten sentencias", ha reivindicado. Para ello, se solicita "la creación de nuevas plazas de magistrados para la sala". También "más unidades judiciales" así como un cambio en el modelo organizativo que se encuentra "agotado".

Crisis en el Poder Judicial

EL TSJCV insiste también en la importancia de que continúa con la tramitación parlamentaria de las leyes de mejora organizativa, procesal y digital y "se aborde de una vez la crisis institucional del Consejo General del Poder Judicial, para solventar el colapso en los nombramientos de los cargos judiciales entre otros extremos".

"Esta crisis institucional del órgano de gobierno de los jueces no solo afecta al funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales del país, sino que también está deteriorando su imagen ante la ciudadanía, la percepción de su independencia, y debilita por ende al propio Estado de Derecho", ha lamentado la presidenta Pilar Oliva, quien insta a los políticos de forma urgentes a llevar a cabo reformas en el marco de un Pacto de Estado.

Más infraestructuras

Desde el Alto Tribunal valenciano recuerdan la necesidad de adaptar la Ciudad de la Justicia Alicante, la segunda sede de la de Valencia, el nuevo palacio judicial de Alzira, la reforma del edificio de Orihuela y la rehabilitación de la sede histórica del Tribunal Superior, el verdadero emblema de la Justicia en la Comunidad Valenciana.