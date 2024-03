No, la ley de la Concordia no "defiende el franquismo" como dice Diana Morant

La nueva líder del PSPV se enroca en el franquismo y anuncia que el Gobierno estudia llevar ante el Constitucional la ley de PP y Vox.

La ministra y recién proclamada secretaria general del PSPV, Diana Morant, emprende su primera ofensiva contra el Gobierno de Mazón como líder de la oposición enrocándose en el franquismo. Un día después de su primer discurso polarizado y antiguo en el Congreso de Benicàssim en el que reavivó el enfrentamiento entre bandos de la Guerra Civil, Morant continúa anunciando que el Gobierno estudia llevar ante el Tribunal Constitucional la 'ley de la Concordia' de PP y Vox porque, a su juicio, "defiende el franquismo".

El proyecto de 'ley de la Concordia', que todavía no está aprobada y por tanto no es posible recurrirla, fue registrada la pasada semana por PP y Vox en Les Corts para sustituir a la actual Ley valenciana de Memoria Democrática de 2017 y completa tanto a esta como la estatal que elaboró el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Lejos de "defender el franquismo", la norma dota a la Generalitat Valenciana de instrumentos legales para actuar sobre "casos sin resolver" y practicar exhumaciones de las víctimas de cualquier ideología ampliando el periodo hasta la Segunda República, incluyendo a las del terrorismo de ETA también.

La norma no es de agrado para todos y la crítica viene dada por "diluir" y "mezclar" a todas las víctimas en un mismo saco, como ha manifestado la Federación Memorialista del País Valenciano (CAMDE PV). A Diana Morant le conviene que sea así para fortalecer su relato del 'terror de la extrema derecha', pero aglutinarlas en una misma regulación u ofrecer el mismo tratamiento a todas las víctimas no significa atacar a las otras, ni defender el franquismo, ni hacer apología del franquismo como intenta hacer llegar a la opinión pública la dirigente del PSPV, Diana Morant.

De hecho, el objetivo de esta norma -que no es invención de la derecha valenciana y ya cuenta con precedentes como la 'Comisión de la Concordia' de Andalucía'- es acabar con "la memoria sesgada" en palabras del presidente Carlos Mazón, porque "no se puede entender una memoria democrática y hablar de las víctimas y de quienes han podido perder a sus seres queridos si no se incluye, por ejemplo, las víctimas de los crímenes no resueltos de ETA". Y de ahí su nombre 'Ley de la Concordia' que según Morant está "manipulado". En definitiva, el fin es acabar con un enfrentamiento desfasado que trata de reavivar la líder del PSPV.