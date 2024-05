Colapso de las ITV: ¿Se puede reclamar la multa por tenerla caducada?

Ante la imposibilidad de coger cita para pasar la inspección a los vehículos la OCU anima a reclamar posibles sanciones.

Muchos valencianos no pueden pasar la ITV debido al colapso de la web de Sitval y la falta de personal en las estaciones como resultado de la desastrosa reversión pública iniciada por el anterior Gobierno de Compromís. Coger cita es casi imposible y los conductores comienzan a recibir sanciones por circular con la ITV caducada. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anima a reclamar las posibles multas por este motivo. Eso sí, para poder reclamar, la OCU recomienda a los afectados que guarden las pruebas que justifican la no disponibilidad de cita, para reclamar en caso de sanción, y en su caso los gastos en que hayan incurrido para solicitarlos a la Conselleria competente.

Como ya adelantó ESidairio, la OCU afirma que para los valencianos conseguir cita previa "se ha convertido en una misión imposible". En la mayoría de las estaciones no se puede reservar cita y a medida que se van abriendo hueco, estos se llenan al instante. Esto ha provocado que muchos usuarios hayan optado por desplazarse a otras autonomías como Teruel, dado que circular con ITV caducada puede conllevar sanciones muy graves (multa; pérdida de puntos; inmovilización del vehículo; ausencia de cobertura por el seguro en caso de accidente, etc..).

El propio gobierno valenciano ha admitido el desastroso estado "heredado" en el que se encuentra la empresa pública Sitval y ha puesto en marcha un "plan de choque". Reconoce que la dificultad que supone pedir cita por lo que se ha puesto en marcha de forma "inmediata" la actualización de la web y se procederá a contratar a más empleados en junio. Con todo ello desde la Conselleria apuntaron a que la situación se "normalizaría" antes del arranque de la "temporada alta" del verano.

No obstante, la OCU recuerda que los problemas de la Conselleria "no pueden ser un obstáculo para el cumplimiento de la prestación de un servicio obligatorio para garantizar la seguridad de los vehículos en circulación, y demoren, mediante la cita previa -cuya obligatoriedad en este caso no consta en ninguna disposición con rango de ley-, la obtención de fecha para para pasar la revisión obligatoria de vehículos con los riesgos y perjuicios que ello conlleva".

Por ello y, recordando que existen conductores que deben prescindir del vehículo o exponerse a sanciones, insta a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a "que adopte las medidas necesarias para una solución inmediata que garantice el cumplimiento de la prestación de un servicio público y obligatorio".



Es más, la OCU recuerda a los afectados, que las sanciones impuestas por circular con la ITV caducada puede recurrirse, por lo que se recomienda que guarden las pruebas que justifican la no disponibilidad de cita, y en su caso, todos los gastos que hayan asumido para una reclamación a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, por los daños y perjuicios causados