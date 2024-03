Los correos clave del caso Oltra fueron borrados, denuncia la Policía

Todo el equipo de la ex líder de Compromís, salvo su jefe de gabinete, acusados de encubrir los abusos a una menor del ex marido, eliminaron los correos. Alegan que es el protocolo

Los correos del equipo de la ex vicepresidenta y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada, fueron borrados, tal y como revela la Policía Nacional en un informe que transmite al juez del caso y al que ha tenido acceso ESdiarioCV.

La acusación del caso Oltra pedía la incorporación de los correos electrónicos del gabinete de Mónica Oltra, pero estos correos han sido borrados por todos los miembros del equipo salvo el jefe de gabinete de la ex vicepresidenta, Miquel Real.

Eso sí, el equipo de Mónica Oltra tendría una coartada para la eliminación de estos correos: el protocolo permite eliminar los correos al mes una vez has cesado del cargo. Por tanto, los investigadores no conocerán el intercambio de información y comunicaciones sobre el periodo investigado en asuntos como el expediente del ex marido de Oltra y el presunto encubrimiento de los abusos.