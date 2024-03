Vox neutraliza al ministro de Cultura: "Apología al pancatalanismo"

El vicepresidente Vicente Barrera se anticipa y anuncia un programa cultural similar al de Urtasun en su visita a Valencia para reunirse con entidades pancatalanistas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, actual portavoz de Sumar y procedente de Catalunya En Comú ha realizado su primera visita institucional a Valencia para reunirse con dos entidades pancatalanistas y para presentar un programa cultural a modo de ataque hacia Vox con competencias de Cultura en la Generalitat Valenciana. Y lo ha hecho después de saltarse los actos oficiales de las Fallas, la fiesta más popular de España y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El ministro catalán no ha asistido al Ayuntamiento de Valencia para presenciar la mascletà ni a la cremà como acostumbran las autoridades del Gobierno y como se esperaría precisamente del titular de Cultura.

En su lugar, Urtasun acudió a una falla alternativa y al día siguiente se ha reunido en la capital del Turia con dos de las patas del conocido como tridente del independentismo valenciano: la asociación El Micalet y Acció Cultural del País Valencià. El ministro, en cambio, no ha avisado al conseller de Cultura, Vicente Barrera. "Me hubiera gustado personalmente que hubiera venido aquí a solucionar los problemas que tenemos en el IVAJ, en Les Arts y que no se hubiera dedicado a hacer apología del catalanismo", ha lamentado el también vicepresidente de Vox.

Desde hace días, la coalición nacionalista de Compromís viene atacando al Gobierno valenciano PP-Vox, por no declarar el año Vicente Andrés Estellés, el reconocido poeta de la literatura catalana y valenciana. Dando continuidad a esta estrategia, el ministro catalán ha acudido a Valencia a aleccionar al Consell de cómo conmemorar el aniversario de este autor nacido en Burjassot (Valencia), ha presentado un catálogo de actividades organizado por el Ministerio y ha pedido explicaciones de por qué no se celebra.

Pero a un torero es difícil torearle y Barrera ha neutralizado a Urtasun cuando, anticipándose, ha anunciado que su departamento sí está trabajando en un programa de acciones para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta.

Es más, el ministro debería pedir explicaciones, no al Consell de PP-Vox, sino a Compromís, quienes votaron en contra de las actividades culturales sobre Andrés Estellés propuestas por 'los populares' en Les Corts, como ha recordado el presidente Carlos Mazón durante la sesión de control que acontecía simultáneamente.