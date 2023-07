Puig se monta un ‘gobierno alternativo’ cuando no sabe si él mismo continuará

El ex conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, deja el acta, pero seguirá colaborando con Puig en su “gobierno alternativo” cuando su liderazgo está en cuestión tras el 28 de mayo

El ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha sorprendido convocando una rueda de prensa donde dice que va a montar un “Consell alternativo” cuando acaba de constituirse el nuevo de Carlos Mazón y no se sabe ni siquiera si el propio Ximo Puig continuará al frente del PSPV-PSOE tras perder el poder el 28 de mayo y abrirse el debate de la sucesión en los socialistas valencianos.

Pero Ximo Puig se ha sacado su idea de “gobierno alternativo” sin dar por cierto ningún nombre salvo uno, el del ex conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, que deja su escaño en Les Corts. Mínguez será el responsable de Sanidad del conjunto de alternativas que los socialistas valencianos quieren proponer al “gobierno del PP con la ultraderecha”. Sin embargo, Mínguez no tendrá voz en las Cortes Valencianas al deja su acta, por lo que no sabemos qué papel tendrá este supuesto gobierno alternativo estando ya el grupo parlamentario para hacer oposición.

Miguel Mínguez ha destacado que "el objetivo del 'gobierno alternativo' es el de fiscalizar que el nuevo ejecutivo continúe con las propuestas ya en marcha, pero también elaborar nuevas propuestas que mejoren sustancialmente la sanidad pública de la Comunitat Valenciana".