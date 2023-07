Puig solicita coche oficial, chófer y asistente personal a las 72 horas de irse

El dirigente socialista, que será designado senador autonómico, se acoge al estatuto de expresidentes y pide a Carlos Mazón conductor, coche y a Paco Cerdá, autor de su libro, de asesor

Uno de los primeros decretos firmados por Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana no tiene que ver precisamente con él sino con su antecesor, Ximo Puig. El ex presidente socialista de la Generalitat ha solicitado a su sucesor un coche oficial con conductor y un asesor en virtud de su condición de ex presidente.

Tal y como figura en el Boletín Oficial, Carlos Mazón, a propuesta de Ximo Puig, y acogiéndose a la Ley 6/2002, de 2 de agosto del estatuto de los ex presidentes de la Generalitat, ha nombrado personal para Ximo Puig, cargo que ostentará el periodista Paco Cerdà Arroyo -autor del libro Una idea d'esperança que relata los ocho años de gobierno de Puig- como personal eventual.

Asimismo, el decreto también recoge el nombramiento de un conductor, lo que implica uso de un coche oficial, al servicio de Ximo Puig. El ex presidente, actualmente como diputado raso en las Cortes Valencianas, será nombrado senador por designación autonómica la próxima semana, un camino, el ir al Senado, que también hicieron otros ex presidentes como el socialista Joan Lerma -padrino político de Puig- o el popular Alberto Fabra.