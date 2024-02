Morant contesta a Mazón: "este es el PSPV que ganará las elecciones en 2027"

La ministra de Ciencia ha tomado posesión de su nuevo cargo al frente de los socialistas valencianos en un acto público frente a la sede del partido en la calle Hospital.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, a pesar de que todavía falta más de un mes para el Congreso Federal de los socialistas valencianos, ya ha sido investida secretaria general del PSPV en un acto público, frente a la sede, en una plaza de la calle Hospital donde se han congregado militantes y simpatizantes del Partido Socialista valenciano y donde la nueva secretaria general ha aparecido de la mano de Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, sus rivales 'ficticios' por el cargo.





Citando a Estelles, aprovechando el año, y haciendo referencia, de nuevo, a su abuela, que no sabía leer, y a su madre, la que sacaron del colegio, historia frecuente en los discursos públicos de la ministra, Morant ha recogido el relevo del expresident, ahora senador, Ximo Puig, al que ha calificado como "un buen hombre, trabajador incansable que tiene el convencimiento de que se puede mejorar la vida de las personas a través de la política", para hacer frente a las políticas llevadas a cabo por el gobierno de la derecha y la ultraderecha que hoy dirige la Comunitat.



Morant ha sido proclamada, de forma provisional, nueva secretaria general del PSPV-PSOE, al ser la única candidata presentada en tiempo y forma. La candidatura de la ministra ha entregado un total de 1.096 avales, que representan el 6 por ciento de los militantes y afiliados directos del partido. "Muchas gracias por haberme escogido para ser vuestra secretaria general, esto es más que un cargo, es una responsabilidad. Me acuerdo de mi abuela, que no sabía ni leer ni escribir, porque era una mujer de clase humilde, me acuerdo de mi madre, que la sacaron del colegio, y me acuerdo, y soy consciente, de lo que es el Partido Socialista, esa herramienta transformadora de la sociedad que hace posible que la gente de familias humildes superen su estadio social".



Los estatutos del PSPV-PSOE indican que, una vez termine el plazo de recogida de avales, si solo hay una candidata, esta será automáticamente secretaria general. Este es el caso de la ministra, ya que los dos precandidatos, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, se integraron en su candidatura. Por lo tanto, Morant llegará ya al congreso de marzo como secretaria general y no será necesario llevar a cabo el proceso de primarias que estaba previsto para este mes de febrero.



"Estamos aquí para que el sueño de vida de unas personas sea haga realidad, independientemente del bolsillo de sus familias. Los socialistas sabemos para qué y para quién gobernamos y lo hacemos para mejorar la vida de las personas. Este es el ADN del partido socialista", afirmaba la secretaria general.



Morant ha querido echar la vista atrás para sacar pecho de los primeros sesenta días del Botànic, donde se suprimieron los copagos, se universalizó la sanidad o se implantó la 'xarxa llibres' para contraponerlo a los primeros meses del PP y Vox al frente del Gobierno. "El president Mazón, lo único que ha hecho, ha sido vivir de rentas de los proyectos de Botànic y eliminar impuestos a los más ricos", sentenciaba la responsable de Ciencia en el Gobierno.



La 'nueva' secretaria general ha querido poner en valor a los dos presidents de la Generalitat socialistas, Joan Lerma y Ximo Puig, en contraposición de los 'populares', como Francico Camps, "que ha acabado en el banquillo" y se ha referido a Mazón, del que espera que no corra la misma suerte que sus predecesores. "Esta mañana he visto a Mazón preguntar cuál era este PSPV, el de los pactos, el de los acuerdos... yo quiero decirle al señor Mazón que este PSPV es el que le va a ganar las elecciones en 2027", concluía Morant mientras animaba a los socialistas a salir a la calle con la cara bien alta y se fotografía junto a Bielsa y Soler.