"En tres meses vamos a autorizar 5 veces más potencia solar que Puig en 5 años"

El secretario autonómico revela a ESdiario el colapso que dejó el Botànic de expedientes en proyectos de energías sostenibles paralizados y avanza la hoja de ruta con las ITV.

Felipe Carrasco, secretario autonómico de la Generalitat.

El secretario autonómico de Industria, Comercio, Consumo y Energía de la Comunidad Valenciana, Felipe Carrasco, es responsable de competencias que en tiempos del Botànic asumían hasta dos consellers diferentes y que, con el gobierno de Carlos Mazón, se han convertido en secretarías. Una reconfiguración para "aportar valor desde lo público al ecosistema productivo", ha valorado.

Carrasco analiza el estado en el cual se ha encontrado las direcciones generales al tomar posesión y lamenta como "hemos descubierto que en todos los departamentos hay trabajo a medio hacer" que no concluyó el Botànic.

Es el caso por ejemplo de la situación de Sitval, la empresa pública de reciente creación que gestiona las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Tras la reversión pública que llevó a cabo el anterior gobierno de Ximo Puig, no solo se produjo un atasco en las citas, sino también un descontento entre los trabajadores por las diferencias salariales de cada estación de ITV ante la falta de un convenio general que les llevó a huelga. Carrasco explica que "todavía no hemos podido aplicar la equiparación salarial" porque el anterior gobierno del Botànic "no hizo bien la gestión" al no contar con los informes necesarios.

Carrasco: debemos resolver la situación problemática heredada del anterior gobierno en las ITV

Carrasco ha sido preguntado por si la visión propia del Partido Popular de combinar las competencias públicas y privadas se podía dar en este caso, para facilitar el acceso a las ITV a los valencianos. Al respecto, Carrasco ha dejado claro que "no vamos a revertir a la parte pública las ITV". "Nuestro esfuerzo es que los ciudadanos tengan un servicio de calidad, nosotros lo que estamos haciendo es hacerla eficiente y resolver todos los problemas con la equiparación salarial de la plantilla. Debemos resolver la situación problemática heredada del anterior gobierno", ha expresado.

En el ámbito energético, Carrasco denuncia una "paralización" del avance hacia el desarrollo sostenible. "Había 400 expedientes paralizados" en parques solares y que gracias al trabajo de la Conselleria que dirige "ahora ya no lo están", pero que ralentiza los tiempos para alcanzar "los hitos marcados". El secretario avanza que "a final del primer trimestre de 2024" espera aprobar cerca de la mitad de estos expedientes. El subsecretario adelanta que más importante que el número de proyectos desbloqueados y, por lo tanto, resueltos, será la capacidad que tendrá la Comunidad Valenciana en energía fotovoltaica. "En el primer trimestre de 2024 habremos autorizado 5 veces más potencia solar que el Consell de Ximo Puig en cinco años", sentencia Carrasco.