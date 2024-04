Los críticos de Compromís a Baldoví: “sólo chupas culos de madridistas”

En Compromís muchos no olvidan el programa de La Sexta Noche en el que los periodistas invitados, con Antonio García Ferreras y Ana Pastor a la cabeza, pedían la dimisión de Mónica Oltra tras su imputación por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor titulada. La Sexta, esa televisión que dio bombo mediático a Oltra, la abandonaba y la dejaba caer.

En cambio, hay uno en Compromís, que además es su portavoz y último candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, que sigue manteniendo un idilio con La Sexta. En especial con Al Rojo Vivo de Antonio García Ferreras, programa en el que interviene asiduamente. Esto no gusta en una parte de la militancia de Compromís, que consideran que Baldoví lo que debería hacer a Ferreras es exigirle un perdón para Mónica Oltra en lugar de compadrear con él.

Pero Joan Baldoví, al que le encanta salir en televisiones nacionales desde su etapa como diputado en el Congreso -a veces está más pendiente de eso que de su labor en las Cortes Valencianas- no es que no reproche nada a Ferreras, es que simpatiza con él, y algunos en Compromís han dicho basta: “¡Pero qué collons hacéis yendo al programa de Ferreras!”

“Ferreras y su mujer -Ana Pastor- presionaron para que Mónica Oltra dimitiera por algo que no había hecho, y Joan Baldoví va a La Sexta, porque a algún idiota le parece una súper buena idea lamerle el culo a un madridista” suelta claramente un perfil crítico de Compromís.

Los críticos además se quejan de la escasa influencia de Compromís en Sumar y del poco caso que les hace el Gobierno de España, o que Carlos Mazón “primero nos gana las elecciones y ahora se ríe de nosotros, y lo peor es que es obvio lo que dice”, por las declaraciones de Mazón subrayando que Compromís sólo exige puestos en la lista de Sumar pero no inversiones para los valencianos.

Ferreras i la seua dona van pressionar per a que Mónica Oltra dimitira per algo que no havia fet, i Baldoví va a la sexta, perquè algun idiota de la nostra paròdia li sembla una super bona idea llepar-li el cul a un madridista. https://t.co/pWVSBrqVZ8 pic.twitter.com/CaEEPc8RC0