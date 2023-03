Conoce al ‘streamer’ valenciano que triunfa en la Kings League de Piqué

Jaume Cremades, más conocido como ‘Perxitaa’ en Twitch y YouTube, es uno de los creadores de contenido que dirige uno de los equipos en la competición que llenó el Camp Nou este domingo.

La Kings League está a la orden del día. El llenó del Camp Nou el pasado domingo durante la Final Four de la competición que preside Gerard Piqué y en la que participa gente como Ibai Llanos, Sergio ‘el Kun’ Agüero o Iker Casillas, sumado a los casi 2 millones de espectadores que vieron el directo en alguna de las plataformas por las que se retransmitió vienen a constar el éxito de un torneo que rompe con el fútbol tradicional y llega para quedarse.

Lo que muchos no sabrán es qué, entre los ‘streamers’ y futbolistas que dirigen los equipos de la competición, hay una representación valenciana que estuvo a punto de plantarse en la gran final. Hablamos, nada más y nada menos, del equipo Troncos, presidido por Jaume Cremades, o ‘Perxitaa’ en redes. Natural de Catarroja, Jaume lleva una gran trayectoria en internet. ‘Perxitaa’ saltó a la fama en YouTube haciendo vídeos sobre el videojuego Minecraft, tras esto, entabló una gran amistad con una de las figuras más importantes de internet en la actualidad, Raúl Álvarez, más conocido como Auronplay. Tras colaborar en varios proyectos juntos, a Jaume le llegó la oportunidad de ser uno de los presidentes de la nueva liga de Gerard Piqué, la Kings League.

Jaume Cremades, ‘Perxitaa’, en la actualidad tiene 1,4 millones de seguidores en Instagram, 2,5 millones de seguidores en YouTube, 2,4 millones de seguidores en Twitch o 2,1 millones de seguidores en Twitter, colocándolo como uno de los creadores de contenido más conocidos y queridos en la comunidad hispana.

‘Perxitaa’ es el propietario de los Troncos, uno de los doce equipos que conforman la competición. Junto a él, podemos encontrar ‘streamers’ y jugadores como: Ibai Llanos, Spursito, Gerard Romero, Rivers, Juan Guarnizo, Iker Casillas, Sergio Agüero, Los Buyer, The Grefg o Adri Contreras. El pasado domingo, y tras haberse jugado las 12 jornadas de liga regular y los cuartos de final, se celebró la Final Four de la Kings League en uno de los estadios más importantes de España, el Spotify Camp Nou. La locura y repercusión de la competición ha sido tal que el F.C. Barcelona tuvo que colgar el cartel de ‘sold out’.

Troncos fue uno de los 4 clasificados para disputar las semifinales, y si se clasificaban, la final, delante de 92.000 personas que llenaban las gradas del Camp Nou. Tras quedar cuarto en fase regular y eliminar al Xbuyer Team, de los hermanos Buyer, en cuartos de final, el equipo de ‘Perxitaa’ se enfrentó a Aniquiladores, del streamer colombiano Juan Guarnizo en semifinales.

A pesar de contar en sus filas con jugadores experimentados en primera división como Joan Verdú, ex del Espanyol o Levante, y Carles Planas, ex del Espanyol, Troncos perdió en penaltis contra Aniquiladores y no logró pasar a la gran final, que enfrentó al equipo del streamer colombiano contra El Barrio, del Tik Toker, Adri Contreras. Finalmente, fue El Barrio el que se llevó el gato al agua y se proclamó como el primer campeón de la Kings League.