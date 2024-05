El Ayuntamiento exige a la ministra Ribera que cese su 'ninguneo' a la Albufera

El Ayuntamiento de Valencia ha acordado este martes con los votos de PP y Vox, los dos grupos que forman el gobierno local, y en el pleno ordinario de mayo reprobar a la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Ejecutivo central, Teresa Ribera, "por incumplir con las aportaciones de agua a la Albufera".

Así, el equipo que preside la alcaldesa María José Catalá (PP) ha censurado la "falta de compromiso" de Ribera "en la protección" de este espacio natural como consecuencia de "la inacción de su ministerio" el "pertinaz incumplimiento de las aportaciones hídricas comprometidas recogidas en el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, consistentes en 10 hm3/año del sistema Júcar y 10 hm3 del sistema Turia con destino al lago".

Este acuerdo plenario ha salido adelante tras aprobarse con los votos de PP y Vox la moción que ambos grupos han presentado para cuestionar a Teresa Ribera. En la oposición municipal, el PSPV-PSOE ha votado en contra de esta iniciativa y Compromís ha declinado votar sin ausentarse del hemiciclo.

Esta formación ha adoptado esa posición después de haber presentado una alternativa -que el gobierno municipal se ha mostrado a favor de recoger en parte-, de modificarla in voce buscando la "unanimidad" y de que finalmente esta no prosperara. Compromís defendía, sin reprobación, exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que los aproximadamente 18 hectómetros cúbicos que no han sido enviados en el periodo invernal pasado 2023-2024 se acumulen para la próxima época invernal 2024-2025 para que no se pierdan como una dotación ambiental" al lago.

La moción impulsada por el gobierno y aprobada también planteaba "exigir a la CHJ dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cumplimiento urgente y sin más demora para que aporten los 20 hm3 de agua proveniente del sistema Júcar y Turia, que debían cubrir los requerimientos ambientales del lago de l la Albufera y con el objetivo de mantener la inundación invernal" a este espacio.

Asimismo, recogía instar al Gobierno de España a cumplir "el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 6 de junio de 2023" y retomar "de forma urgente y sin más demoras las obras de conexión y puesta en funcionamiento de los seis depósitos de retención -tanques de tormentas- situados en el eje oeste del Parque Natural, entre Silla y València", con el fin de "proteger el lago de la Albufera de la entrada de aguas contaminadas".

Durante el debate, la edil socialista Elisa Valía ha defendido que el agua que se reclama ha sido "enviada" y ha dicho que Compromís lo sabía, al tiempo que ha censurado que esta formación haga "el juego a la derecha". Valía ha afirmado que "Ribera ha cumplido".

Torpeza

El edil de Compromís, Sergi Campillo, ha insistido en reclamar el agua: "no han llegado los 20 hectómetros cúbicos a la Albufera". "Y eso es una torpeza de quienes nos han llevado a esta situación", ha aseverado.

El concejal de Devesa-Albufera y representante de Vox, José Gosálbez, ha asegurado que el gobierno local ha planteado su moción "porque no han enviado el agua" que se esperaba. "Es falso que hayan enviado más agua que la que toca. No han hecho lo que recoge el plan", ha remarcado.