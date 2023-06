Mazón insta a Puig que "salga de su sillón" ya para trabajar por la sanidad

El presidente electo del PPCV pone la sanidad pública en el centro del programa del proximo Gobierno valenciano.

El candidato del PPCV, Carlos Mazón, ha enviado un mensaje al aún presidente en funciones Ximo Puig en el acto sobre sanidad del PP celebrado en La Marina de Valencia al que ha asistido el líder nacional y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijoo.

Mazón será el próximo presidente de la Generalitat, pero no será oficial hasta que tenga lugar la investidura, prevista para la segunda semana de julio aproximadamente. El PP trata de adelantar el calendario al máximo para ponerse a trabajar cuanto antes, mientras que los socialistas se aferran al poder, aprovechan las últimas semanas del Gobierno en funciones para continuar ejecutando medidas e insisten en cumplir con el calendario ordinario.

Ante esto, Mazón ha pedido a Puig "que salga del sillón" que "no se etenrice más y haga caso a lo que han dicho los ciudadanos" y que "no tome más decisiones en funciones". "Déjenos trabajar en el programa de sanidad pública como corresponde. No prolongue más una situación", ha insistido. "Los valencianos quieren una sanidad pública y para entendernos tendremos a un aliado al frente del Gobierno de España que es Alberto Núñez Feijóo" ha indicado Mazón.

La sanidad en el centro

Carmen Núñez, vicesecretaria de políticas sociales, ha presentado el programa del PP para la sanidad pública que está basado en "el diálogo constante con los sectores y profesionales". "Hoy presentamos un programa con propuestas del sector y unas soluciones de los problemas que tienen bien identificados. Recoge las aspiraciones del sector sanitario en España", ha explicado.

La prioridad del PP es la salud, según ha destacado Núñez: "La salud es lo primero sin salud no hay nada". Ha destacado tres ejes. Por un lado ofrecer una "cartera de servicios básicos independientemente del código postal". También un sistema sanitario que "mire" a la pirámide de población teniendo en cuenta la alta esperanza de vida. "Se aumentará el gasto farmaceútico y sanitario proque viviremos más años y las enfermedades que nos llevaban a la muerte ahora sabemos curarlas, la cronicidad será uno d elos restos que afrontarlos". Además de situar " al paciente centro del sistema salud que lidere Feijóo. Mejorando el diagnóstico. Proceso de cura y hasta el final de la mano de los mejores".