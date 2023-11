Catalá apuesta por las políticas de discapacidad y rescata a un exconcejal de Cs

La alcaldesa de Valencia nombra a Francisco Javier Copovi, que fue edil de Ciudadanos, como director general del área de discapacidad del ayuntamiento para impulsar las políticas sociales

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, prometió en campaña dar un impulso a las políticas de discapacidad dentro del consistorio y elevarlas a rango de dirección general. Dicho y hecho. María José Catalá ha nombrado a Francisco Javier Copovi como director general de Discapacidad dentro de la concejalía de Bienestar Social.

Francisco Javier Copovi no es un desconocido en el Ayuntamiento de Valencia, sino que vuelve al consistorio tras haber sido la legislatura pasada concejal de Ciudadanos en la oposición llevando las áreas de política social, discapacidad e inclusión, entre otras. María José Catalá recupera por tanto a otro ex concejal procedente de Ciudadanos, tras haber incluido en su lista el pasado 28 de mayo a la ex edil de Cs, Rocío Gil, actual concejal de Deportes e Igualdad.

Francisco Javier Copovi acumula una gran experiencia profesional como responsable de numerosos proyectos sociales relacionados con la dependencia y la discapacidad. Con su nombramiento, María José Catalá pretende dar mayor estímulo a las políticas sociales dentro del Ayuntamiento.