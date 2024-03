Karate a muerte en los madriles: The Sánchez family & Ayuso Brunch

Esto de meterse con la señora de Sánchez no era de buen tono. En absoluto...

Sin embargo the Gang Pujol ha sido amnistiado ! Y en la misma semana en que no cesan las hostilidades entre las principales "famiglias" políticas de nuestro todavía Reino, antes llamado España. Que gloria da ver a nuestro Gran Timonel suplicar enérgica y trágicamente la dimisión de santa Isabel de los peperos, después de haber puesto toda la artillería inspectora, fiscal y mediática a disparar a discreción contra su seguramente hoy más que alucinado novio...

Aunque no se puede decir que no venía avisando doña Marisu: que esto de meterse con la señora de Sánchez no era de buen tono. En absoluto... Qué no, qué no... que por ahí no se iba nada bien... y como no le hicieron ni puto caso, esa es la verdad, pues no tardó mucho en comenzar la balasera total contra el paternaire de doña Isabel. Pues quien avisa no es traidor. Eso nunca. Por cierto, que esta misma semana doña Chiqui, que es tan diligente y tan cumplida, también ha avisado a un diputado del PP, en plena sesión de aprobación de la amnistía... "cuidado, cuidado..." le decía picaramente entre dientes... Mientras le apuntaba con el dedo, según puede verse... Todavía.

Por esto es que finalmente y viendo las principales familias, bunchs, gangs y demás del principado, que después de todos los pingües negocios que se han llevado entre manos a propósito de ese tan sobado espantapájaros de la independencia, con el que al parecer tienen acojonado a todo el personal y mayormente a los muchachos de la capital, y desde hace más de 40 años; de todos los cuales inciertos affaires y esta misma semana también han sido absoluta y mágicamente absueltos,

y a la vista de esta guerra judicial y mediática y sin cuartel que han iniciado a la par las principales familias "políticas" madrileñas, con la que pretenden y cuando menos enchironar o

liquidar a doña Begoña y al Boyfriend de la susodicha, a Ábalos, Koldo, Armengol... mientras los catalufos eso sí, se van y todos de rositas. Por lo que es muy natural ese runrún de honda satisfacción y que no para en la Ciudad Condal: que hay que ver, que hay que ver, que qué tontos que son estos madrileños...!

Requiescat In Pace

(*) Jaime Navarro es abogado.