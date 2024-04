Carlos Mazón desquicia a la izquierda con una foto de Miguel Hernández

El presidente acepta una foto del poeta que le da el PSOE y la sitúa en su escaño, descolocando a la oposición, que lanza todo tipo de insultos y hasta se inventa nombres de caballos

Una foto, una, le ha bastado a Carlos Mazón de sus casillas a la izquierda valenciana. No, no era una foto de Begoña Gómez, sino del poeta Miguel Hernández. Una foto que por cierto ha regalado el portavoz del PSPV-PSOE, José Muñoz, y que el presidente de la Generalitat ha colocado en su escaño, descolocando a la izquierda que esperaba un desprecio de Mazón, y provocando que respondan con el insulto como argumento.

El tema ha escocido tanto que hasta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha salido indignado contra Mazón saltándose su papel institucional de ministro y acusando al PP de “pretender blanquear la dictadura e igualarla con un sistema democrático como la II República. Además, humillan la lucha y el sacrificio que hicieron demócratas como Miguel Hernández, víctima del franquismo. La grandeza de este poeta es proporcional a la bajeza del PP valenciano”. Muy normal como respeto institucional.

Desde la última sesión, ¿eso es lo único que quiere saber? ¿Nada de lo que ha pasado estas semanas en el día a día de los valencianos llama su atención? Aquí tiene mi respuesta. pic.twitter.com/W1WH0EwDYC — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) April 18, 2024

Compromís, que no es un partido que votaría precisamente Miguel Hernández -era un poeta en español y se sentía muy español-, ha salido a llamar “impresentables” e incluso “rodeado de porquería” a Carlos Mazón y a su vicepresidente Vicente Barrera. Sobre este último, Joan Baldoví ha dicho incluso varias mentiras en su conexión habitual con su amigo Antonio García Ferreras en La Sexta indicando que el caballo de Barrera se llama “Duce como Mussolini”. No, se llama Escipión. Pero ahí queda la mentira.

Desde el PSPV-PSOE han comprado el discurso y se han tirado al monte de Franco como si no hubiera otro problema en la Comunitat Valenciana. Hasta el punto de que Carlos Mazón le ha dicho al portavoz socialista José Muñoz si no tenía nada más que preguntar además de Franco. Pese a que Mazón ha aceptado su foto de Miguel Hernández, los socialistas no esperaban que el presidente hiciera gala de ello, y se han quedado KO, quedando en el insulto de decir al PP y Vox que “no tienen vergüenza”.

Al final, una foto de Miguel Hernández es la que ha desatado todo, y Mazón ha tenido la habilidad de llevarlo a su terreno, reivindicando el legado del poeta de Orihuela, que no es patrimonio de la izquierda como ellos creen, sino de todos los españoles y de la literatura, algo que no han sabido aceptar sus adversarios ¿Quién es aquí el sectario?