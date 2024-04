¿Fallas de los 'Països Catalans'? Cataluña se apropia de las fiestas valencianas

El Gobierno de Carlos Mazón blindará por ley las señas de identidad valencianas y denuncia que Compromís y PSPV "amparan" la tesis independentista.

Las Fallas y las Hogueras de Alicante han sido incluidas como una fiesta tradicional de los 'Països Catalans' en el calendario de Òmnium Cultural, entidad catalana de corte independentista que además ha sido subvencionada durante años por el Gobierno del Botànic de Ximo Puig.

El desafío a la Comunidad Valenciana con el anuncio de la apropiación de estas fiestas populares valencianas llega en un contexto de batalla cultural en el que el Gobierno de Carlos Mazón ha pedido respeto por las señas de identidad valencianas, por su denominación oficial y de su cultura ante TV3, el Senado y en diversas declaraciones públicas.

Al respecto, desde el PPCV han insistido en que frenará en Les Corts “todas las iniciativas que supongan una intromisión y usurpación de nuestras señas de identidad”. En el parlamento valenciano, porque en el de Cataluña el PP no muestra la misma actitud después de que el candidato a las elecciones, Alejandro Fernández, afirmase que el catalán y el valenciano "son la misma lengua".

La portavoz de Cultura del GPP, Paqui Bartual, ha denunciado este "nuevo ataque" en un intento de "apropiarse de lo que no es suyo" y asevera que "no lo vamos a tolerar". “Estas entidades, amparadas por formaciones independentistas como ERC o Junts, siguen en su hoja de ruta la entelequia de unos Països Catalans inexistentes y no lo vamos a tolerar. El problema es que las tesis de estas entidades son amparadas por Compromís y el PSPV que, durante años, regaron sus actividades con dinero de todos los valencianos. Con su sumisión a las tesis catalanistas y sus complejos de inferioridad demuestran que prefieren ser catalanes de segunda que valencianos de primera”.

Por ello, ha insistido en que “el presidente Mazón ya ha anunciado que blindaremos por ley las señas de identidad valencianas ante al desafío de los independentistas catalanes, crecidos por sus pactos con Pedro Sánchez, y ante la evidente intención de los separatistas de apropiarse de lo que es nuestro”.