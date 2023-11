Mazón condena la violencia en las concentraciones frente a la sede del PSOE

El president ha mostrado su rechazo ante lo sucedido ayer y anima a la gente en contra de los pactos de Sánchez a manifestarse de forma pacífica: "no lo haremos con pasamontañas ni bengalas"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha condenado, de manera rotunda, la violencia vista ayer por un grupo de manifestantes frente a la sede del Partido Socialista en Madrid. El jefe del Consell ha criticado duramente que, pesa que la protesta sea legítima, cuando los actos de ayer suceden, esta pierde toda la razón. Por este mismo motivo, ha animado a que la gente se siga manifestado de forma pacífica: "que a nadie le quepa duda que protestaremos donde haga falta y lo haremos a la luz del día. Y si es de noche, no lo haremos con bengalas, capuchas ni pasamontañas, nos iluminaremos con las luces de nuestros móviles para que todos nos vean la cara".





Mazón se pronuncia así tras las críticas recibidas por PSOE y Compromís quienes le acusaban de incentivar estas acciones con su silencio. El president ha apelado a la unidad de los manifestantes en un contexto de división que, a su parecer, no favorece a los que desde la "pluralidad política" tratan de ejercer la "protesta sensata y sentida".



"La firmeza no está reñida con la moderación, Valencia fue el domingo escenario de una manifestación multitudinaria para gritar con contundencia 'en mi nombre, no'. Este ejercicio protesta pacífica es el ejemplo que ha de seguir cualquier manifestación que persiga conseguir resultados legítimos en una democracia modera. No puedo, ni quiero, como president de la Generalitat, no condenar la violencia en todos sus términos, venga de donde venga y se dirija donde se dirija", ha sentenciado Mazón.