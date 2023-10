Las Falleras Mayores 2024 se dan a conocer en una entrevista en ESdiario

La Fallera Mayor, María Estela, y la Fallera Mayor Infantil, Marina, nos hablan de sus recuerdos mágicos, sus próximos retos y como no, ¡de las Fallas!

¿Quiénes son las Falleras Mayores 2024 de Valencia? La recién proclamada fallera mayor, María Estela Arlandis, y la fallera mayor infantil, Marina García, se convertirán en los rostros más conocidos del mundo fallero. Las representantes de las Fallas se dan a conocer en una entrevista a ESdiario donde nos hablan de sus recuerdos mágicos o sus próximos retos.

Marina pertenece a la comisión Manuel de Falla-Tamarindos del Sector Campanar. Tiene 11 años y estudia Sexto de primaria en el CEIP Lloma del Mas. María Estela pertenece a la comisión Obispo Jaime Pérez – Luis Oliag del sector Quatre Carreres. Tiene 22 años y estudia el último año de Derecho en la Universidad Católica de Valencia.

¿Desde cuándo sois falleras?

Mª Estela: hace 15 años que estoy apuntada en mi falla, pero mi familia ha sido fallera de siempre.

Marina: desde que nací.

En todo ese tiempo, ¿cuál ha sido el mejor momento o mejor recuerdo que guardas vivido en vuestra comisión?

Mª Estela: el girarme en la plaza de la virgen y ver a toda mi familia ofrendando conmigo fue el momento más emotivo hasta ahora, o cuando me sacó mi pareja la banda de FM en mi presentación.

Marina: son muchos momentos los que pasas con tu comisión ya que te lo pasas muy bien y sueles bajar mucho a la falla… pero uno que recuerdo muy bien siempre son las plantàs porque es como el ‘chupinazo’ que da comienzo a la semana fallera.

Y cuál será el momento más emocionante de estas Fallas ahora como fallera mayor?

Mª Estela: evidentemente el momento en el que suene la Suite Fallera Mayor de Valencia.

Marina: la verdad que no lo sé porque como nuca lo he sido antes… Es una experiencia nueva que tengo que averiguar y supongo que será la Crida.

¿Qué significa para ti ser Fallera Mayor de Valencia?

Mª Estela: para mí, es el mayor logro de mi vida; una suerte poder dedicarle todo un año en cuerpo y alma a las fallas.

Marina: significa un orgullo muy muy grande. Muchas emociones nuevas por descubrir y un sueño hecho realidad.

¿En qué cualidades piensas que has destacado, por qué te han elegido entre las candidatas?

Mª Estela: soy una chica muy natural, y predispuesta a darlo todo por la fiesta sin dejar de ser yo misma.

Marina: no sé, todas teníamos algo pero yo creo que es porque iba bastante relajada y nunca iba nerviosa. No tenía nada preparado, decía lo que me salía, la naturalidad

¿Qué monumento fallero de los premiados en ediciones anteriores te gusta o identifica más?

Mª Estela: este último premio de Especial de la Falla Exposició ha marcado mucho la vida fallera de muchas Falleras Mayores de este 2023.

Marina: Mi falla

¿Ya has pensado en el color ideal para el traje de la Exaltación?

Mª Estela: es el secreto mejor guardado

Marina: no lo tengo claro todavía

¿Cómo pueden mejorar las Fallas?

Mª Estela: una de las mayores problemáticas es la poca comunicación con algunos NO falleros, me encantaría que hubiese más conciliación por su parte.

Ya es sabido que, María Estela, tomarás un año sabático y el año que viene retomarás 4º de Derecho. ¿Dónde te ves trabajando en un futuro? ¿En Valencia o Paraguay con tu novio?

Mª Estela: ¡Dónde el amor me lleve! Pero no cambio la terreta por nada del mundo.

Marina, y tú con qué sueñas ser de mayor?

Marina: me gustaría estudiar, entre otras cosas, INEF pero de educación infantil y primaria. Profesora de Educación Física.