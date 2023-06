Ribó ataca las primeras medidas de Catalá… y le dejan en evidencia

El ex alcalde tacha de “franquista” la entrada de la Senyera a la Catedral y “vuelta al pasado” la denominación bilingüe de Valencia, y le colorean la cara: “para eso hemos votado”

El ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha salido a criticar las primeras medidas anunciadas por su sucesora, María José Catalá, especialmente la vuelta de Valencia a la denominación en castellano y bilingüe, y el regreso del Te Deum a la procesión oficial del 9 d‘Octubre, o lo que es lo mismo, la entrada de la Senyera a la Catedral que el propio Ribó quitó mutilando la procesión cívica conforme a sus ideas.

El ex alcalde de Compromís ha calificado en sus redes sociales de “regreso al pasado” estas medidas de Catalá y en una entrevista en Plaza Radio se ha venido arriba y directamente ha tachado de “franquista” y “naciaonalcatólico” la vuelta de la Senyera a la Catedral el 9 d’Octubre -tradición de toda la vida que el quitó de alcalde- o que “no es un elemento positivo” la nueva ubicación de la Virgen de los Desamparados en el edificio del Ayuntamiento.

Sin embargo, a Joan Ribó sus críticas no le han salido como él esperaba y se le han vuelto como un boomerang, contestándole la mayoría de la gente que precisamente la gente ha votado y respalda esas medidas de María José Catalá, las cuales consideran positivas.

“No creo que sea cosa del pasado, tan sólo se trata de bilingüismo y de una tradición histórica”, recuerda una persona al ex alcalde. Otro le indica a Ribó que “que Valencia esté en los dos idiomas y el 9 d’Octubre se celebre como siempre es según tú volver al pasado… las magas republicanas no era volver al pasado y miraban por la ciudad ¿no?”. La mayoría replican a Ribó que tache de “pasado” algo tan básico como el bilingüismo y las señas de identidad que parece que molestan al ex alcalde.