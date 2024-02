Aznar lanza una incómoda pregunta que retrata a Pedro Sánchez

El expresidente del Gobierno advierte de que España ya vive "el momento de mayor crisis desde la Transición".

"¿Cómo vamos a afrontar la mayor catástrofe demográfica del mundo, el fracaso de la educación pública, el pacto nacional del agua o la financiación autonómica, si el Gobierno está preocupado en otras cosas?" Esa es la reflexión que ha lanzado el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien ha lamentado que sean los partidos "radicales, terroristas antiguos e independentistas" quienes deciden la deriva de España.

Durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios, Aznar ha afirmado que el país vive "el momento de mayor crisis desde la Transición democracia quitando el episodio del 23F. "En España se discute sobre la vigencia o no de la Constitución, de la nacionalidad y la convivencia", ha soslayado.

Recordando que el Gobierno de España es el único gobierno de toda la Unión Europea formado por "comunistas", ha criticado que Pedro Sánchez "paga lo que sea con tal de ser Gobierno" y no para "gobernar" porque sostiene que "aquí no se gobierna". "¿Qué precio está dispuesto a pagar para seguir en el Gobierno y a costa de quién?" ha cuestionado aclarando que "a costa nuestra", de la ciudadanía.

En esta línea, ha advertido de que "estamos jugando con fuego" porque cuánto más se alargue "el precio que vamos a pagar será más alto". Recordando que Bildu, ERC o Junts "quieren acabar con la convivencia, con la Constitución y con la Corona", ha alertado de que "un país luchando en esas circunstancias es difícil de que se preocupe de la estabilidad económica, por ejemplo". El expresidente del Gobierno sostiene que el Ejecutivo de Sánchez debería de abordar problemas poniendo como ejemplo el plan hidrológico nacional aprobado por unanimidad por todas las autonomías durante su mandato, el fracaso de la educación pública de la que "todos los que tienen recursos escapan", la financiación autonómica, del Corredor Mediterráneo, o la inminente "catástrofe" demográfica, entre otras cuestiones y que, sin embargo, se aplazan porque el Gobierno "está en otras cosas". Está así, en palabras de Aznar, porque el PSOE "ha cambiado su posición desde la Transición y ahora y vuelve a políticas excluyentes, pre Guerra Civil", considerando que trabaja en sentido contrario, como ocurre a nivel empresarial, donde en lugar de avanzar hacia la liberalización se trabajan políticas intervencionistas.

Por contra, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expuesto un discurso perfectamente sincronizado con el de Aznar que da alternativa de Gobierno al escenario descrito. Mazón ha lamentado que el Gobierno plantee la figura del empresario como "gente desalmada" mientras los "malversadores son héroes". Ha rechazado que sea "negociable el rigor o la convivencia" y ha incentivado a "poner pie en pared" contra "lo injusto".

"Nosotros sí trabajamos sobre lo auténticamente importante", ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano en contraposición con la problemática que Aznar ha retratado acerca del Gobierno de Pedro Sánchez. "Ya no hay Reinas Magas vestidas de fluorescente, pero hablamos de energía", ha ejemplificado en alusión a la suspensión del desfile de carácter republicano de enero que contraprogramaba la cabalgata de Reyes Magos. "Hacemos solidaridad con el agua", ha añadido apuntando al envío de agua a Cataluña. "No señalamos empresarios" -como así lo hicieron desde Podemos- sino que asegura que ahora se "proporciona un entorno fiscal favorable". "No complicamos lo que no hay que complicar, solo simplificamos la administración con un plan revolucionario sin precedentes", ha destacado.

Por último, el presidente de la Generalitat se ha dirigido a los empresarios presentes en la Asamblea y les ha mostrado su agradecimiento por "exigirnos que el espacio público ocupe esas cosas importantes y no las extravagancias y las medias verdades".