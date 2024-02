Rovira evidencia el fracaso del Plan Edificant para "amiguitos" del Botànic

En sus últimos días de gobierno PSPV y Compromís solo ejecutaron el 20% del presupuesto para 15 centros educativos solo en municipios del mismo signo político.

La oposición ha cuestionado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, por paralizar el Plan Edificant, la estrategia marcada por el anterior gobierno del Botànic para la construcción de centros educativos. Un plan promovido a bombo y patillo por PSPV y Compromís, con baja ejecución y hecho a medida para municipios afines.

Las movilizaciones a pie de calle promovidas por los ayuntamientos de izquierda se han trasladado a Les Corts en forma de debate. Los diputados del PSPV, José Luis Lorenz, y de Compromís, Gerard Fullana, han interpelado al conseller preguntando "si el Consell va a cumplir con todos los compromisos adquiridos referentes a la construcción de nuevos centros educativos".

Rovira ha asegurado que "cumpliremos lo que ustedes no cumplieron". Y es que del Plan Edificant, en cuatro años solo consiguieron ejecutar "el 20% del presupuesto". Ha evidenciado que de la escueta partida anunciada que sí llegó a materializarse en la construcción de centros educativos fue a parar a localidades del mismo signo político.

De hecho, en la última legislatura no se construyó ningún centro educativo en toda la provincia de Alicante gobernada por el PP. Es más, no a tendieron "a todos" aquellos ayuntamientos que en las elecciones del 28 de mayo habían cambiado de color: "los dejaron fuera", ha denunciado Rovira. "Esas 15 a los amiguitos sí que se les atendió", ha apuntado.

Rovira ha puesto el ejemplo de Benidorm: "de las 60 peticiones que había en fase de memoria económica, ocho eran de Benidorm. Y no se les atendió ni una, ni una". En cambio, a localidades socialistas como Gandía "se le otorgaron 14 delegaciones por 46,5 millones", ha informado el conseller. Ustedes solo gobernaban para sus amiguetes", ha subryado.

Y todo ello tan solo "una semana antes de marcharse tras perder las elecciones", ha alertado el conseller. "Si una semana antes de irme hago una lista con 15 de centros docentes de sitios donde el Partido Popular sigue gobernando después de perder las elecciones, lo firmo y me voy a mi casa. ¿Qué hubieran hecho ustedes?". "Eso no va a ocurrir nunca, porque yo soy incapaz de hacer eso. No tengo tan poca vergüenza", le ha espetado Rovira al socialista Lorenz.

Por todo ello, se evidencia que el Plan Edificant no fue más que una herramienta para favorecer a localidades afines que Rovira ha calificado como "sectaria e ideológica" que el nuevo conseller ha cortado de raíz, invitándoles a "seguir manifestándose, que les gusta hacerlo" pero "en sus propias sedes, contra los dirigentes que fueron incapaces de ejecutar" el Plan Edificant.