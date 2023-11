El PSPV embarra el 25N con bulos y descalificaciones al PP ¿Vale todo?

Los socialistas difunden que nadie del Consell se manifestó contra la violencia, algo falso, y lanzan gruesas palabras hacia Mazón como “las mujeres asesinadas no te importan”

25 de noviembre, día de lucha contra la violencia de género, y el primero tras el cambio de gobierno del pasado 28 de mayo. Un asunto, la violencia de género, que el PSPV-PSOE y Compromís han convertido en uno de los ejes de su discurso tras la llegada de Vox a las instituciones. El problema es cuando se pasa la raya y se convierte este día no ya sólo en motivo de lucha política, sino además en objeto de descalificaciones gruesas y hasta difusión de bulos para atacar al PP de Carlos Mazón.

Es lo que ocurrió este 25 de noviembre. La izquierda quizá esperaba que los nuevos gobiernos del PP con Vox rebajarían su compromiso en la lucha contra la violencia de género, pero no ha sido así. Se han realizado todos los actos correspondientes y campañas de concienciación. Sin embargo, esto no ha impedido que desde el PSPV se lance este asunto como un arma política, hasta generando fake news.

Los socialistas, que ya plantaron el acto institucional contra la violencia de género en el Palau de la Generalitat, acusaron al PP de no mandar a ningún miembro del gobierno de Mazón a las concentraciones contra la violencia la tarde del 25 de noviembre. Así lo difundió la cuenta del PSPV-PSOE o dirigentes como la portavoz en Valencia, Sandra Gómez, con acusaciones como “están negociando con negacionistas”.

Sin embargo, esto es falso. A las concentraciones de Valencia acudieron miembros del Consell como la directora general de la Mujer, Davinia Bono, el de Diversidad, Stephane Soriano, y el comisionado contra la violencia, Felipe del Baño. Así se puede ver perfectamente en las imágenes. Asimismo, otros miembros fueron. Otras manifestaciones como la de Xàtiva, donde se reclamaba no su primer el juzgado de violencia de género como ha hecho el ministerio de Justicia.

El PSPV-PSOE, sin embargo, no sólo difundió este bulo, sino además todo tipo de mensajes contra Carlos Mazón con duras acusaciones como “las mujeres asesinadas no te importan nada”, “tu discurso en un insulto a las víctimas” o “hipócrita”, junto a la foto del actual diputado de Vox, Carlos Flores, obviando que no forma parte del gobierno valenciano. Ni siquiera en un día tan señalado como luchar contra la violencia se pudo conseguir a unidad ¿Vale todo parta atacar al PP de Mazón?