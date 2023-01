Ximo Puig responde a Podemos por Juan Roig: "No entiendo ese ataque directo"

El jefe del Consell ha mostrado su apoyo al empresario valenciano y ha declarado que estas palabras se realizan con un profundo desconocimiento de la realidad actual valenciana.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantenido una reunión, durante la mañana de hoy, con el ministro de Agricultura, Luis Planas en el Palau de la Generalitat. A lo largo de la reunión se han tratado los temas de actualidad que a día de hoy afectan en la comunidad, en especial, la situación de los regantes. Sin embargo, en rueda de prensa, tanto Puig, como Planas, han sido preguntados por el ataque de la ministra al empresario valenciano Juan Roig. Tanto el ministro, como el president han mantenido una postura clara, defendiendo la disparidad de opiniones, pero siempre desde el respeto.





Asimismo, Puig, al ser preguntado por el apoyo del vicepresidente Hector Illueca a las declaraciones de su compañera de partido, Ioene Belarra, el jefe del Consell no ha querido dejar pasar la oportunidad de subrayar que estas palabras se hacen desde el más absoluto desconocimiento de la realidad actual, tanto en materia económica, como en empleo, valenciana.

“Se pueden tener ideas diferentes, pero, objetivamente, las declaraciones que hizo la ministra son completamente injustas y no atienden a la realidad de los hechos porque, gracias a las empresas y la realidad de los trabajadores, en estos momentos la Comunidad Valenciana tiene los datos que tiene. La Comunitat Valenciana, en estos momentos, es una comunidad referencia en cuanto a empleo y en el sector de la distribución. Para nosotros es un activo enorme”, ha manifestado Ximo Puig.

Tras realizar esta explicación, el president ha ido más allá, y con cara de extrañado, se ha preguntado el por qué la ministra única y exclusivamente ha atacado a una empresa valenciana, habiendo una gran cantidad de distribuidoras dentro del panorama nacional. “Me parece muy significativo que se señale a una empresa valenciana”, ha sentenciado el jefe del Consell.



Por su parte, el ministro Luis Planas, también ha querido, sin dar nombres, apoyar y felicitar al sector agroalimentario y las distribuidoras de productos. “En una economía social de mercado, cada uno juega su papel y las empresas y los empresarios, creando producto y trabajo, están haciendo muy bien su trabajo. Al igual que nuestra distribución. Tenemos una distribución muy eficiente y competitiva. Evidentemente, el que lo hace peor, queda marginado por la competencia, y hay una gran competencia. Por tanto, yo como ministro no puedo decirle al sector agroalimentario, cooperativas, distribuidoras, agricultores… Que no están haciendo su trabajo”, ha manifestado, tras ser preguntado por las palabras de Belarra hacia Juan Roig, el ministro de Agricultura, Luis Planas.