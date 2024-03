La surrealista carta de amenazas al PSPV con la foto del torero padre de Ábalos

El portavoz socialista denuncia haber recibido tres misivas anónimas que dan pistas sobre su autoría y deja abiertas nuevas incógnitas sobre el PSPV y el caso Koldo.

De cuando en cuando la izquierda denuncia haber recibido supuestas amenazas anónimas, como las balas de Marlaska, un caso que fue archivado, o las cartas a Pablo Iglesias. Todas ellas fueron puestas en duda, sin descartar que se trataran de auto-amenazas dentro de algún tipo estrategia. Este viernes, los socialistas valencianos sorprenden con una denuncia de tres cartas anónimas peculiares tanto en tiempo como en forma con pistas sobre su autoría.

"He recibido tres anónimos advirtiéndome sobre mi trabajo", ha denunciado José Muñoz, el portavoz socialista en Les Corts a través de redes sociales. Unas misivas que no corresponden con la habitual forma de amenaza. Una de ellas es un recorte de prensa de un noticia sobre el torero conocido como 'el Carbonerito', padre del ya exministro del PSOE José Luis Ábalos envuelto en el escándalo del caso 'Koldo'. "Cuidadito, Muñoz, la lengua la tienes muy larga", escrito en valenciano, es el texto que acompaña a la fotografía de 'Carbonerito'. "Ni me amedrentarán, ni callarán al PSPV-PSOE", responde el socialista.

Llama poderosamente la atención cómo el portavoz del PSPV ha estado ocultando las presuntas amenazas durante casi un mes. La fecha del envío de las cartas corresponde al 29 de febrero, por lo que las recibiría el 1 de marzo aproximadamente. Sin embargo, Muñoz ha guardado silencio hasta que ese viernes, casualmente coincidiendo con el día que arranca el Congreso del PSPV-PSOE para proclamar a la ministra Diana Morant nueva secretaria general, ha colgado en Twitter la foto de las cartas denunciando las supuestas amenazas.

El anterior síndic socialista en les Corts Valenciana, Manolo Mata, desvela ahora que él también recibió "amenazas" al parece, de la misma persona, algo que se toma a broma.

Jajaja. Se ve que es alguien que le tiene manía a los Síndics socialistas. Me suena la letra. Consol o alguien del grupo los guardaba. Vas a recibir uno o dos semanales. Algunas veces es muy amenazante y agresivo. Se gasta una pasta en sellos y fotocopias 🤷🏻‍♂️ https://t.co/RWic5uGjKe — Manolo Mata (@manolomata) March 22, 2024

Su autoría es todo un misterio, aunque sin firmar ha dejado pistas evidentes que acotan la búsqueda como es el uso del valenciano, la fecha o la defensa de Ábalos a través de la imagen de su padre. En cualquier caso deja muchas incógnitas abiertas: ¿El emisario es un abalista del PSPV? ¿Es un fake? ¿Por qué han esperado casi un mes para hacerlo público? ¿Qué es lo que el anónimo no quiere que cuente Muñoz? O peor aún, ¿Qué sabe y qué está callando Muñoz del caso Ábalos?

