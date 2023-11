El vicepresidente Barrera llama a la movilización ante "el golpe de Estado"

Vicente Barrera anima a la sociedad civil a "movilizarse pacíficamente" contra Pedro Sánchez, pero condena "enérgicamente" la violencia sucedida en las protestas.

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, de Vox, ha animado a la sociedad civil a movilizarse ante lo que ha considerado un "golpe de Estado desde el Palacio de la Moncloa" para que Pedro Sánchez sea de nuevo "presidente al precio que sea" y pueda "perpetuarse en el poder".

Barrera ha abogado por por "movilizar" a la sociedad civil desde el Consell y "sin ningún ánimo partidista" a participar en actos de este tipo para mostrar su "indignación", al tiempo que ha indicado que esta es una propuesta que trasladará a su socio en el gobierno valenciano, el PP. El vicepresidente, que ya participó en las movilización de Barcelona el pasado 8 de octubre pero no en ninguna de Valencia, no lo descarta asistir en función de "lo que me pida el cuerpo".

No obstante, ha condenado "enérgicamente" todo acto que "no sea pacífico". Si hay un grupúsculo que no es pacífico lo condenamos y queremos que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", ha dicho preguntados por los disturbios ante la sede del PSOE en Ferraz. "Aquí hay que movilizarse y nosotros siempre que sea una movilización pacífica, consideramos que es legítimo", ha añadido. "Toda muestra de descontento popular en la calle tiene que ser siempre, insisto, pacíficamente. Y nunca apoyaremos nada que no sea pacífico", ha remarcado Vicente Barrera, que se ha reunido con representantes de la Real Academia de Cultura Valenciana y de Lo Rat Penat.

Barrera ha defendido que las concentraciones que se están produciendo en contra de la amnistía, "no son cosas del PP, ni de Vox", sino que va mas allá de los partidos políticos y "son fruto del hartazgo, del cansancio, de la indignación" y "del malestar de millones de españoles que ven cómo se está dando un golpe de Estado desde el propio Palacio de la Moncloa".

Para el vicepresidente, ha comparado este "golpe de Estado de la Moncloa" con el 23F a diferencia de que "aquello fue con armas" y " rápido" mientras que ahora es "sin armas" y "a cámara lenta". "Ya sufrimos en 2017 un golpe de Estado", ha añadido en alusión al referéndum ilegal del 1 de octubre.

Abascal no llama a la desobediencia de la policía

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, convocó este martes una reunión con los vicepresidentes de las comunidades autónomas a la que acudió Barrera. En la reunión el líder de Vox dio luz verde a la promoción de manifestaciones de Vox en los respectivos territorios. Preguntado por la reunión, Barrera ha afirmado que las reacciones ante la amnistía están "por encima de los partidos".

Por otro lado, el vicepresidente ha sido preguntado por la supuesta petición que Santiago Abascal habría hecho a los policías para no cumplir "órdenes ilegales" en convocatorias contra la amnistía. Al respecto, Barrera ha precisado que no le consta que se haya "llamado a la desobediencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" y ha precisado que desde su partido se ha dicho que "los Cuerpos y Fuerzas del Estado no deben obedecer órdenes que sean ilegales".