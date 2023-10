Mazón carga contra el "chantajeado" Sánchez y Pere Aragonés

El president de la Generalitat ha comparecido hoy en el Senado donde se ha "plantado" contra la amnistía y ha reivindicado las principales demandas de la agenda valenciana.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido hoy en el Senado durante la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En su intervención, el líder 'popular' ha cargo duramente contra el chantaje que está recibiendo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, por los líderes catalanes y partidos nacionalista con tal de lograr su investidura. Además, el president también ha tenido unas palabras para su homologo catalán, Pere Aragonés, al que ha acusado de "insultar" a los valencianos y valencianas por afirmar que la lengua catalana va de Sales a Guardamar y de Fraga a Mahón.

Sobre la amnistía, el jefe del Consell cree que Sánchez gobernará con el apoyo catalán sentando un peligroso precedente, pues, el presidente del Gobierno estará a merced de lo que dicte un territorio alejando a España de la igualdad de oportunidades entre unos y otros. "En democracia todos valemos lo mismo y todos los votos valen lo mismo. Que sepa Sánchez que los chantajes no acaban nunca si el chantajeado no se planta (...) Quien gobierna desde el egoísmo lo tiene más fácil a la hora de hablar con otros egoístas", ha afirmado Mazón.

Por todo ello, ha insistido en que el Senado debe "reaccionar ante un ataque inaudito al estado de las autonomías". "La pluralidad territorial no tiene monopolio, y mucho menos los que se encierran en discursos que abonan la confrontación", ha abundado, y ha alertado que esta vía aboca a "una España más débil"

8 años de "procés a la valenciana"

En clave autonómica, Mazón ha reiterado que durante las dos últimas legislaturas de los gobiernos del Botànic se ha vivido un "'procés' a la valenciana" en el que "se alimentó la idea de que existían valencianos buenos y malos" según cómo actuaban o qué lengua utilizaban. Así ha vuelto a rechazar la Ley de Plurilingüismo por imponer "zonas lingüísticas de segunda", en alusión a las castellanoparlantes.

El Botànic, ha criticado, se prestó "como avanzadilla de esa ensoñación de los 'Països Catalans' en los que solo ellos creen", por lo que también ha rechazado la afirmación de Aragonès de que la lengua catalana va "de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahón". "No solo es una ensoñación: es un dislate y un insulto", ha recalcado.

Agenda Valenciana

En esta línea, el líder del Consell ha recordado que el desarrollo de las infraestructuras clave para la Comunitat Valenciana, como la ampliación del Puerto de Valencia, el Corredor Mediterráneo, una financiación “justa para todos” o la solución al déficit del agua, no es la “agenda de los valencianos” sino una apuesta para el progreso de toda España. Una reivindicación de la diversidad de nuestro país, pero siempre “desde la lealtad y la unidad como premisas de la igualdad”.

Sobre la infrafinanciación ha reiterado que no se resolverá si no se reforma de forma justa y proporcionada y sin excepciones ni privilegios. "Seremos capaces de llegar a acuerdos, pero no hasta el punto de quedarnos con las migajas del banquete de quien ha preferido poner precio a sus votos para satisfacer la vanidad de una sola persona", ha aseverado.