Vox "condiciona" los nombramientos de Mazón en el Consell y Les Corts

Si se ratifica que los dos consellers que le corresponden a los de Abascal, más el vicepresidente, son hombres, el PPCV tendrá que echar mano de su cantera femenina para la Generalitat

Aunque en principio cada partido del futuro gobierno de la Generalitat Valenciana, PP y Vox, elegirá libremente a las personas que ocuparán los diferentes cargos de la administración autonómica sin imposiciones o vetos de la otra parte, sí puede haber un condicionante de Vox que obligue al PP a buscar entre su cantera femenina para el Consell.

En concreto, al partido de Santiago Abascal le corresponde la vicepresidencia y conselleria de Cultura, que ya sabemos que es para Vicente Barrera, y las conselleries de Justicia y de Agricultura, donde suenan con fuerza dos nombres: José María Llanos y José Luis Aguirre. Todo ello hombres, por lo que el PP podría verse en la necesidad de aportar más mujeres conselleras para que no haya un Consell todo masculino.

Ninguna ley obliga a Carlos Mazón a tener que equilibrar con mujeres en cargos de responsabilidad -en los gobiernos no hay paridad obligada, sólo en las listas electorales-, pero es evidente que no puedes dar la imagen de que casi todo el Consell son hombres como si no hubiera mujeres preparadas para el puesto, y más en un gobierno con Vox donde desde la izquierda miran con lupa estos aspectos y aprovecharían la falta de mujeres para atacar a Carlos Mazón.

En la mesa de las Cortes Valencianas, sin embargo, sí hay presencia de mujeres. Los mentideros políticos dicen que Vox escogerá a Llanos Massó, mujer y de Castellón, para presidir Les Corts, por lo que se guarda un equilibrio territorial y de sexo. El PSOE también podría escoger dos mujeres para la mesa como María José Salvador, que ya ha estado esta legislatura. Así que el PP para sus dos puestos en la mesa de Les Corts, no tendría que equilibrar con mujeres como sí puede suceder en la Generalitat. Dos hombres populares ocuparán la vicepresidencia y la secretaria. Alfredo Castelló suena para uno de los puestos en el órgano rector de la Cámara.