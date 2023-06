Juristes Valencians rechazan que Vox gestione el Derecho Civil Valenciano

José Ramón Chirivella pide al PP que la Secretaria Autonómica de Autogobierno no la controle Vox y quede adscrita a Presidencia de la Generalitat, sin depender de Justicia o Cultura.

Después de que Juristes Valencians mostrará su malestar porque en el pacto por la gobernabilidad al que llegaron PP-Vox no había ninguna referencia al derecho civil valenciano, José Ramón Chirivella, presidente de la asociación, se ha manifestado para pedir, personalmente a Mazón, que las cuestiones que tengan que ver con el Autogobierno y el Dret Civil Valencià queden lejos de la gestión de Vox.



El presidente del colectivo jurídico valenciano solicita al presidente del PPCV que cree una Secretaría Autonómica de Autogobierno adscrita a Presidencia de la Generalitat para que gestione la recuperación del Derecho civil valenciano. "Vox ha votado en les Corts y el Ayuntamiento de Valencia contra el ejercicio del Derecho civil previsto en l'Estatut por lo que no puede responsabilizarse de la recuperación de esta seña de identidad en la que no creen, y que de forma muy mayoritaria respaldan sindicatos, asociaciones empresariales, culturales y festivas de toda la CV, y también 541 municipios", ha afirmado Chirivella.



Otra de las cosas que lamentan desde Juristes es la no inclusión en el acuerdo de Gobierno de ninguna cuestión que haga referencia al Derecho Civil. "Cómo todo el mundo sabe, el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado de forma pública su compromiso para que les Corts vuelvan a legislar en materia de uniones de hecho, separación de bienes, o la custodia compartida, por eso nos causa preocupación que sus palabras no se plasmen en un acuerdo tan importante", indica José Ramón Chirivella.

Al mismo tiempo, el presidente del colectivo jurídico valenciano ha pedido, a los principales cabeza de lista al Congreso en la Comunitat, Diana Morant, González Pons, Macarena Montesinos o José Luis Ábalos, que lideren en la cámara baja esta histórica reivindicación.