25N: La Generalitat premia a entidades que combaten la violencia de género

Fundación ANAR, Informativos Antena 3 y Fundación Mutua Madrid, APRAMP, el grupo Social ONCE y el magistrado José Mª Gómez Villora reciben los galardones .

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la eliminación de la violencia contra la mujer apela a toda la sociedad y por lo tanto es una “cuestión de Estado que requiere nuestro compromiso, solidaridad y unidad”.

Así lo ha manifestado el president durante el acto institucional del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que también han participado la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera y la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.

El jefe del Consell ha insistido en que la lucha para combatir la violencia contra la mujer ldebe formar parte de una estrategia de “consenso y unidad”, dado que es “un grave problema” y no debe convertirse en “bandera que solo unos pueden agitar”.

Por ello ha reiterado su compromiso de diálogo con el resto de grupos parlamentarios en los ámbitos fundamentales para la Comunitat Valenciana y ha propuesto incluir la eliminación de la violencia contra mujer entre los acuerdos a alcanzar.

Asimismo, ha asegurado que acabar con esta lacra es “dar seguridad, ofrecer recursos y protocolos eficaces” y ha mostrado el compromiso del Consell que trabaja unido por escoger con eficacia las medidas más adecuadas para cada ámbito en que la violencia pueda manifestarse”.

Durante el acto se ha emitido el vídeo de la campaña de sensibilización con motivo del 25N que ha puesto en marcha la Generalitat con el lema ¿A ti no te duele?, que pretende realizar un llamamiento a la sociedad en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres.

Compromiso con la violencia machista

Por su parte, la vicepresidencia segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha iniciado su intervención en el acto recordando a todas las mujeres asesinadas a lo largo de todos estos años, 52 durante 2023, “cinco de ellas en nuestra comunidad”.

Camarero ha destacado la importancia de celebrar este día como un “compromiso con la violencia machista” alejado del debate partidista y con el único objetivo de “mejorar la vida de las mujeres víctimas y de sus hijas e hijos”, ayudándoles a salir del “infierno de la violencia”.

Esta responsabilidad, ha añadido, debe ser “compartida por todos y todas”, gobiernos, entidades, instituciones y sociedad civil “debemos trabajar en una dirección y con un solo fin: erradicar esta lacra”.

En este sentido, ha destacado, de forma especial, el papel de la sociedad civil porque llegan “donde la administración no puede llegar, ayudando a las víctimas y colaborando para dar soluciones a esta barbarie”.

Un reconocimiento, ha finalizado, que “hemos querido plasmar” con los galardones que se han entregado a personas y entidades que dedican su trabajo a erradicar esta violencia o en ayudar a las víctimas, y, en definitiva, a construir una “sociedad mejor y más libre de violencia sobre la mujer”.

Entrega de galardones

Se trata de la primera edición de la entrega de estos Premios de la Generalitat en reconocimiento al trabajo para combatir esta lacra social y para ello se ha hecho entrega a los galardonados de una pintura conmemorativa elaborada por el artista Vicente Marzal titulada ‘El abrazo infinito’ que representa la solidaridad, apoyo, comprensión y acompañamiento hacia quienes sufren esta lacra social.

Carlos Mazón ha entregado el galardón a la Fundación ANAR, por el trabajo en la prevención y atención a menores y adolescentes, y a Informativos Antena 3 y Fundación Mutua Madrid, por su trabajo en la divulgación y concienciación en la lucha contra la violencia sobre la mujer ‘Contra el maltrato, tolerancia cero’.

Además, se ha galardonado a la asociación APRAMP por su lucha contra otros tipos de violencia sobre la mujer; al magistrado José Mª Gómez Villora, por su trayectoria profesional en su lucha contra la violencia sobre la mujer y al grupo Social ONCE (ONCE Fundación Once Ilunion) por su labor por la integración de las víctimas de la violencia contra la mujer.