"No somos criminales": Los ciclistas continúan recibiendo multas con el PP

ACIMCOVA acusa al PP de "dar carpetazo" a la prometida regulación del ciclismo de montaña para acabar con las sanciones de 601 euros

El colectivo de los ciclistas cae en el olvido del Gobierno de Carlos Mazón. Tras ocho años de persecución del Botànic siendo sancionados con 601 euros por ir en bici por la montaña debido a una falta de regulación, el presidente se comprometió a tramitar un decreto que pusiera fin a las multas. Ocho meses después, la Asociación de Ciclismo de Montaña lamenta que el compromiso en campaña de Mazón antes de ser presidente vestido de ciclista subido a una bici se haya quedado en humo y la Generalitat haya "dado carpetazo" al asunto.

Desde ACIMCOVA denuncian nuevas sanciones "desproporcionales" impuestas a ciclistas en espacios naturales poniendo como ejemplo un último caso de propuesta de denuncia de 601 euros a un deportista en una senda en el parque natural de la Sierra Calderona. "El problema no solo persiste, sino que se ha intensificado en los últimos meses", ha lamentado ACIMCOVA, que se encarga de gestionar las alegaciones de los ciclistas sancionados. "Somos ciclistas, no delincuentes", ha recordado la organización que no solo defiende que el ciclismo no genera ningún impacto negativo en el medio sino que además se ofrece al cuidado y mantenimiento de las sendas.

El deporte de Mountain Bike vienen manteniendo una batalla para remodelar la normativa obsoleta que sí permite la circulación de vehículos autorizados de residentes, de vigilancia o de trabajos agrícolas como los tractore, pero no permite el paso a los ciclistas por el amplio espacio natural de la Comunidad Valenciana ocupado por 22 parques naturales.

Parecía que la problemática comenzaba a encauzarse con un primer acuerdo entre la asociación de ciclismo de montaña con la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat de PP-Vox. Sin embargo, ACIMVOCA lamenta que la reforma de la regulación no esté en las prioridades del Consell y se les haya dado largas, demorándolo hasta la próxima legislatura, mientras no se aplica ninguna medida provisional y continúan multando a los ciclistas. Acusan al PP de haber "abandonado a la comunidad ciclista" y exigen el reconocimiento a su "derecho" a "disfrutar de la naturaleza en sendas" porque sin sendas, aseguran, no es Mountain Bike.