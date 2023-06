El Gobierno de Puig se lleva 104 mil euros por enrocarse al poder una semana más

El PSOE de Puig esperará al último día estipulado para registrar el partido en Las Cortes mientras los altos cargos de la Generalitat cobran el sueldo una semana más.

El presidente en funciones Ximo Puig niega estar retrasando la investidura de Carlos Mazón, pero tampoco avanza la tramitación de su partido, sino que aprovecha el máximo tiempo permitido por el reglamento. El Consell en funciones se mantiene en el poder en llevando a cabo nombramientos, ceses y aprobando decretos, así como declaraciones institucionales. Lo hará hasta el próximo 17 de julio, último día en el que debe conformarse el nuevo Gobierno de la Generalitat, apurando al máximo. Algo que molesta al PP dado que coincide con la campaña electoral del 23 J y han expresado sus deseos de ponerse a trabajar ya.

A Puig no le gusta que el PP le marquen los tiempos. La investidura de Mazón podría celebrarse el 10 de julio si los Grupos Parlamentarios hubieran registrado ya su partido en Las Cortes. El plazo se abrió este lunes 26. Esa misma mañana el PP llevó las 40 firmas de sus diputados. También se dio prisa Vox. Compromís todavía no lo ha hecho y el PSOE de Ximo Puig ya ha dejado claro que no acudirá a registrar el Grupo hasta el último día, el 6 de julio. Tras este paso previo e indispensable, la mesa de Las Cortes fijará la fecha de la investidura. Esto conlleva que se retrase una semana, siete días más que el Consell se enroca en el poder y que les permite cobrar 104.000 euros más.

Ximo Puig gana 6.486,88 euros al mes, es decir, por enrocarse una semana más en la Presidencia se desembolsa 1.621'72 euros en tan solo siete días -más de lo que gana la mayoría de los valencianos al mes- tan solo los 7 días que se alarga la investidura de Carlos Mazón. La cifra es similar en el caso de la vicepresidenta Aitana Mas y los consellers, quienes cobran 5.525.000 euros, 1.381'525 euros a la semana. Son diez consellers, 13.381 euros a la semana, más el sueldo de Puig y de la vicepresidenta por lo que el Gobierno valenciano se lleva 16.383 euros en siete días.

Además, el Consell está formado por 119 altos cargos entre secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales. 12 en el caso de Hacienda o Educación, 9 en Sanidad o Universidades, 12 en Economía, Agricultura y Política Territorial, 7 en Transparencia, 15 en vicepresidencia e Igualdad, 19 en el caso de Presidencia. Mantenerles siete días a sus afines cuesta 88.400 euros.

En total, la diferencia de que el Consell cese el día 10 en lugar de estirar el plazo a lo máximo permitido llevando la investidura al 17 de julio le permite repartir 104.000 euros más. Todo ello sin contar los asesores por lo que la cifra real podría ser muy superior.