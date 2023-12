El Síndic de Greuges deja en evidencia a Compromís con la mascletá de la Lonja

El defensor del pueblo despacha la queja presentada por Fuset y considera que fue el propio gobierno del Rialto (PSPV y Compromís) los que aprobaron el disparo y su ubicación.

El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo valenciano, ha dejado en evidencia a Pere Fuset, exconcejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Valencia, y al anterior equipo de gobierno, los mismos que montaron en cólera por la minimascletà que se disparó durante la Fira de Valencia en la plaça del Mercat Central, cerca de la Lonja de la Seda, tras 'despachar' la queja del edil y certificar que fueron ellos mismos, los de las quejas, los que programaron y ubicaron este polémico disparo.



El Síndic da la razón al Partido Popular quien, desde un primer momento, defendía que ellos nada tenían que ver con esta minimascletà y su ubicación. El informe, al que ha dado validez el defensor del pueblo, considera que la programación de la Gran Fira de Valencia fue aprobada por Junta de Gobierno Local el 26 de mayo de 2023, en la que consta la firma de Borja Jesús Sanjuan Roca, edil socialista, en calidad de secretario Suplente. El 9 de junio, con la firma de Sergi Campillo, concejal de Compromís, en calidad de secretario Titular de la Junta de Gobierno Local, se amplía la referida programación, incluyendo entre otras el polémico espectáculo pirotécnico en formato minimascletá.



"Asimismo, viene recogido en el llibret de la Feria de Julio publicado el 1 de julio, coincidiendo

con la inauguración de la Gran Fira de Valencia. Su contenido, como puede deducirse, se fijó en

fechas muy anteriores. Por si fuera poco, el acuerdo de Junta de Gobierno Local en el que se recogen las delegaciones de funciones es de fecha 23 de junio. Por tanto, posterior a la decisión de fijar las ubicaciones de los espectáculos pirotécnicos de la Gran Fira de Valencia, incluida la de la plaza del Mercat", reza el informe.



Además, el documento incide en que la empresa encargada del espectáculo remitió una factura preforma el 23 de junio, día del evento, por lo que el encargo data de una fecha anterior. "Si en esa fecha se presentó la factura proforma, el encargo data de fecha bastante anterior, ya que debe mediar, encargo previo e inspección “in situ” de la zona, la cual se realizó por el Coordinador de Pirotecnia y un técnico del Servicio de Prevención y Protección Civil", recoge el documento.



Por otro lado, el Síndic también recoge que, según la instrucción técnica complementaria número 8 (conocida como ITC8) establecida para espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos, en su apartado 10 del artículo 4, al no minorarse las distancias de seguridad a edificios establecidas en la normativa de artificios pirotécnicos, como se ha dicho anteriormente, no resulta necesario recabar autorización de la Delegación de Gobierno.



Además, acogiéndose a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en su artículo 35. Autorización de intervenciones, mismo criterio seguido por el gobierno de Ribó para actos como La Crida (se dispara desde una plataforma próxima a las Torres de Serrano) y las mascletas de Fallas (se disparan frente al edificio de la Casa Consistorial que cuenta con protección patrimonial), no era necesaria la realización de ninguna actuación especial en la zona.