"Dice que me va a matar": Los escalofriantes testimonios de las mujeres víctimas

Las llamadas de auxilio de madres e hijas al teléfono de ayuda de violencia de género.

"Dice que la va a matar para hacerme sufrir y después me va a matar a mí", "Me toca y otras cosas". Son algunos testimonios reales recogidos en las de las llamadas de auxilio a la Fundación ANAR y que ponen cara a las frioleras cifras de los 20.515 menores de edad víctimas de la violencia en los últimos cuatro años en la Comunidad Valenciana.

52 es el número de mujeres asesinadas en lo que va de año en España. Pero antes de llegar a ese terrible final, miles de mujeres sufren todo tipo de violencia. En demasiadas ocasiones, desde edades muy tempranas. "Al principio iba bien, aunque me decía comentarios como no te juntes con chicos, no te vistas así, no te maquilles para ir a clase", comienza a relatar una adolescente de 16 años víctima de violencia de género. Son más de 640 millones de mujeres mayores de 15 años son objeto de violencia perpetrada por sus parejas, según la ONU.

El agresor se puede cobrar doble víctima, la madre y los hijos. "Mi hija verbaliza que su padre le dice que, si se va conmigo, va a ser igual que yo, y que la va a matar para hacerme sufrir y que después me va a matar a mí". Son las palabras de una madre que llama angustiada y teme, ya no por su vida, sino por la de su niña de cinco años. Ya son 49 los niños víctimas mortales de la violencia vicaria.

En la cara está sangrando... Ahora está llorando y no sé qué hacer

"Mi padre nos pega a mi hermana de 9 años y a mí, lo hace con el puño, la escoba, con lo que encuentre... Esta tarde ha pegado a mi hermana, le ha dejado moratones en la espalda y arañazos en el cuello. En la cara está sangrando... Ahora está llorando y no sé qué hacer", narra vía telefónica una menor de 12 años victima de maltrato físico.

Cada día, once mujeres son violadas, según se deduce de las cifras del Ministerio de Interior. La máxima y repulsiva expresión de la agresión sexual la sufren las niñas desde edades tempranas. Es el caso de, al menos, 1.594 menores valencianas que realizan llamadas de auxilio como esta: Me toca y otras cosas. Lo hace cuando mi madre no está en casa y me amenaza para que no lo diga", confiesa una niña de 11 años que lleva sufriendo abusos sexuales por parte de la pareja de su madre "desde que era pequeña", dice. En la Comunidad Valenciana se han disparado un 212% los casos de violencia de género.