El PSPV no pactará con Mazón por el agua y la financiación con la excusa de Vox

La portavoz de los socialistas valencianos, Rebeca Torró, ha lanzado la pelota al tejado del president, Carlos Mazón, y afirma que su partido no "blanqueara" la extrema derecha.

Fracaso, esta seria la palabra perfecta para definir la reunión entre los portavoces del Partido Socialista, Rebeca Torró y Arcadi España, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, con tal de llegar a acuerdos mutuos con el objetivo de defender algunos de los intereses que se recogen en la famosa 'agenda valenciana'. Tras más de una hora y media de reunión, Torró ha despachado la valoración de la misma en 5 minutos en los que ha reiterado que, mientras Vox esté en el gobierno valenciano y sea socio del PPCV, ellos no darán su brazo a torcer.





"El primer acuerdo que deberíamos de adoptar es el respeto. Estamos viendo como, a los socialistas, desde la extrema derecha no se nos trata como un partido legítimo mientras el Partido Popular los blanquea y les da cobertura. Esto no ayuda a que nosotros nos sentemos a debatir ciertos temas", ha afirmado la portavoz.



El PSPV ha asegurado que su línea roja a la hora de llegar a acuerdos es el blanqueamiento a partidos de "extrema derecha" que "señalan" a sus diputados y, incluso, "presentan PNL (Propuestas No de Ley) para tacharnos de golpistas". Además, la portavoz socialista no entiendo por qué, en temas de importancia para los valencianos llevados a sede parlamentaria por su grupo, como la ampliación del Puerto de Valencia, respetando el medio ambiente, el PP votó en contra: "podríamos llegar a acuerdos en sede parlamentaría, pero ni nos los aceptan".



Torró ha asegurado que su partido seguirá trabajando por la agenda valenciana con el Gobierno de España y los nuevos ministros. "Mazón tiene que decidir qué quiere hacer. El Partido Popular, en la Generalitat, no tardó ni un segundo en blanquear la extrema derecha, la alcaldesa - en referencia a María José Catalá - por lo menos disimuló un poco. El PSPV no va a participar del blanqueamiento a la extrema derecha", ha sentenciado Torró.



Sobre si habrá reuniones a futuro, la portavoz socialista ha reconocido que, de momentos, eso todavía no se ha planteado.