La eurodiputada socialista que cobró irregularmente del Puerto se despide

El sector empresarial y sindicatos lamenta que después de 10 años como eurodiputada, Inmaculada Rodríguez-Piñero, no repetirá en la lista del PSOE a las próximas elecciones europeas de junio

La eurodiputada socialista durante los últimos de diez años, Inmaculada Rodríguez-Piñero, no repetirá en las listas del PSOE para las próximas elecciones europeas del mes de junio. Tras el escándalo por el cobro de dietas irregulares del Puerto de Valencia, la eurodiputada se despide en el Foro Europa. "Mi andadura en Bruselas se inició en 2004 en este foro y quería que fuera en este foro con Ximo Puig presente para expresar mi despedida. Estaré encantada, esté donde esté, de colaborar con todos", ha manifestado.

Como ha resumido el propio Ximo Puig en su presentación, Rodríguez-Piñero "ha acercado" a la Comunidad Valenciana "al mejor rostro de Europa" siendo negociadora y partícipe de hitos en la regulación europea beneficiosas para la economía española como "el tratamiento en frío de las naranjas, la priorización del Corredor Mediterráneo o la norma específica para las navieras españolas". Por ello, la eurodiputada representaba un contacto directo con la Unión Europea para sectores como la CEV, Cámara Comercio o los sindicatos que han tenido en consideración a la socialista y que ahora lamentan su retirada.

Sin embargo, Rodríguez-Piñero no cuenta con el apoyo de Ferraz para formar parte de la lista del PSOE en las próximas elecciones europeas. Su retirada coincide con la también reciente salida de Ximo Puig, precisamente quien la propuso para el cargo. A ello se suma el reciente escándalo por el cobro irregular como consejera del Puerto de Valencia. Fueron 26.400 euros de dietas irregulares que le obligaron a devolver y por los que ha tenido que rendir cuentas en su despedida.

🌹 La eurodiputada socialista que cobró irregularmente del puerto de Valencia se despide



👉 Después de 10 años, Inmaculada Rodríguez-Piñero, no repetirá en la lista del PSOE a las próximas elecciones europeas de junio pic.twitter.com/ySVidzMHRM — ESdiario CV (@ESdiarioCV) March 11, 2024

Al respecto, la eurodiputada se ha presentado como "víctima" de un ataque contra su "dignidad". Piñero ha explicado que ya ha devuelto la totalidad de las dietas que percibía de forma irregular. "Lo hice inmediatamente", ha asegurado. Y es que ser consejera del Puerto durante nueve años y eurodiputada era incompatible, pero Piñero asegura que no lo sabía y culpabiliza a los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria. "Yo he sido una victima", ha lamentado. Defiende que ella leyó "a conciencia" la ley de incompatibilidad del Puerto de Valencia y "no establecía ninguna incompatibilidad", pero la incompatibilidad está plasmada en la Ley de Incompatibilidades del Estado. "No sé por qué no lo vieron antes", le reprocha a la Autoridad Portuaria, deslizando un supuesto complot con trasfondo de intereses y mala fe: "no sé por qué lo hicieron público sino era con el fin de denostar mi trabajo y sobre todo mi integridad".

Contra "la extrema derecha" en las elecciones

Durante su intervención e el foro y antes de anunciar su retirada, tanto la eurodiputada como el expresidente Puig han aprovechado para hacer campaña para las próximas elecciones en un mitin cargando contra la "extrema derecha".

En este sentido, Puig ha planteado las próximas elecciones europeas como un "desafío" en las que, frente a las políticas de avance en "la senda de libertad de comercio", el objetivo es que Europa "no sea secuestrada por la anti Europa". "Cuando la política medioambiental acaba en manos de negacioncita ya sabemos acaba", ha añadido. El objetivo es, según Puig, "en junio evitar el rapto".

Del mismo modo, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero aunque ya no se presentará a las elecciones europeas ha cargado contra los partidos de extrema derecha. En un contexto de "crisis" en la que la Unión Europea pierde el poder como potencia "y se acentuará en los próximos años", Piñero sostiene que "Europa no crecerá con el proteccionismo y el antieuropeismo como propugnan la extrema derecha".