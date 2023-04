Como sardinas en lata: La inesperada huelga de Metrovalencia colapsa la ciudad

Metrovalencia no anticipa en sus canales oficiales el nuevo paro y deja a cientos de pasajeros agolpados esperando en hora punta media hora a trenes que no pasan.

El metro de Valencia vive casi en continua huelga provocando que coger este transporte público se convierta en una auténtica odisea en muchas ocasiones. Es lo que ha ocurrido este martes. Un nuevo paro ha sorprendido a los usuarios, pues Metrovalencia no ha avisado previamente de los servicios mínimos en sus canales oficiales y las principales estaciones de la ciudad se han colapsado en hora punta.

Cientos de personas se han agolpado en las paradas de más tránsito esperando trenes que no pasan. Los horarios no se correspondían y algunos de los convoyes llegaban hasta con media hora de retraso. Todo ello en hora punta, entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana. Cuando al fin aparecía el tren, entrar en el vagón se convertía en misión imposible dejando escenas propias del transporte público de China. Y es que solo circulaban el 65% de los trenes debido a la huelga que Metrovalencia no ha avisado con antelación en sus canales oficiales, provocando un desajuste de los horarios y el descontento de los usuarios, que han criticado "el desastre" a través de las redes sociales.

Metrovalencia ha informado a través de la cuenta de Twitter de la huelga una vez comenzada, a las 9:32 cuando el paro comenzaba a las 8:00 y el subsuelo de la ciudad se encontraba colapsado: "Hola, hoy hay paros parciales convocados por el Sindicato Independiente Ferroviario, de 8:10 a 10:00 h circularán el 65% de los trenes. Sentimos las molestias". Son muchos los usuarios quienes han vertido sus quejas a través de esta red social. "Yo también lo siento y mas con la antelación que publicáis vuestros festivos de huelga", le replica un internauta. "No sé si Metrovalencia está homenajeando al metro de Tokio", ironiza otro usuario. "¿Es necesario que nos tratéis como ovejas?". Algunos se han dirigido directamente a Anaïs Menguzzato, la directora de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV): "@anaismenguzzato cada día @metrovalencia más desastroso...".

No sé si @metrovalencia estaba homenajeando al metro de Tokio esta mañana, pero si era el caso, el disfraz les ha quedado perfecto oye🙃 — Germán Martín Viguer (@germanmartin26) April 25, 2023

Si la huelga es de 8.10 a 10.00 porque pone que el metro que sale desde picassent a las 7.45 no está? — Nuria Sup (@Nuria_Sanna1) April 25, 2023

@metrovalencia Un altre matí en que no aviseu que hi ha vaga de metros. Se pot ser més inútil?? Només teniu el compte per a parlar de gossos o és que voleu silenciar les reivindicacions dels treballadors el màxim possible? — Joan (@JocaFus) April 25, 2023

La huelga ha afectado a todas las líneas y ha sido convocado por el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) que también prevé un nuevo paro el próximo viernes 28 de abril. Se espera que mañana se actualicen los horarios con los servicios mínimos, según ha informado Metrovalencia.

Los motivos de que los trabajadores de Metrovalencia convoquen huelga con mucha frecuencia se debe a que la falta de "seguridad" en los trenes por la falta de plantilla para atender al volumen de viajeros que quiere desplazar la compañía.