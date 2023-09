Las Cortes se enzarzan por el diseño de una lona de plástico

El PP activa un protocolo que debía haber aprobado el PSOE hace seis años y zanja la polémica sobre la pancarta contra la violencia machista eliminando este término para contentar a Vox

La violencia de género continúa dividiendo en Las Cortes. El debate en el seno del parlamento valenciano no están siendo ni las excarcelaciones de violadores ni el planteamiento de un endurecimiento de las penas. En su lugar, a PSOE y Compromís le preocupa la terminología que emplea la pancarta que los diputados exhiben durante el minuto de silencio cuando se produce un asesinato por violencia machista. Con el nuevo protocolo del PP, el lema ya no será "Las Cortes contra la violencia machista"- que molestaba a Vox- sino "violencia contra las mujeres".

El PP ha presentado en la Mesa de Las Cortes una propuesta para "homogeneizar" la actuación de todas las instituciones públicas ante un caso de violencia machista. También con el objetivo implícito de acabar con la imagen de división que presenta Las Cortes. Ya se ha visto en los dos últimos asesinatos de mujeres a manos de su pareja o expareja cómo el Grupo Parlamentario de Vox, incluido la presidenta de Las Cortes Llanos Massó, no ha participado en el acto junto al resto, sino que se han apartado.

Vox lo dejó claro, no le gusta el término "género" y "machista" porque los considera "ideológicos". El portavoz adjunto de Vox, Joaquín Alés, ha explicado en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que la definición "violencia contra las mujeres" es "más ajustada a derecho" y así se logra "despojar de elementos ideológicos estos hechos fácticos que condenamos siempre". "No compartimos la discriminatoria ley de violencia de género de 2004 que no ha servido para reducir el número de mujeres asesinadas, defendemos un endurecimiento de las penas", ha reivindicado Alés.

Con este nuevo lema en la pancarta, el PP espera que Vox se sume a las concentraciones y así "acabar con el debate que no va a ningún sitio". "Va a ser una pancarta que nos va a unir", ha celebrado el portavoz del Grupo Popular, Miguel Barrachina.

Si bien todos los partidos representados en Las Cortes han confirmado que se colocarán detrás de la pancarta, el PP no consigue contentar a todos, pues finalmente el acuerdo protocolario ha sido rechazado por PSPV y Compromís y solo se ha aprobado con el apoyo de Vox.

El PSOE rechaza su propia pancarta

La nueva pancarta copia uno de los modelos que emplea la Delegación del Gobierno que regenta el PSOE. En otras palabras, los socialistas han votado en contra de su propia pancarta. Eso sí, preguntada por esta cuestión Gabriela Bravo distingue que la que pertenece a la Delegación del Gobierno se encuentra en "un marco de una política clara". Si PP habla de violencia contra las mujeres es, según Bravo, "un rehén de la ultraderecha" y "da un paso atrás en la lucha contra esta lacra", pero si la Delegación del Gobierno usa esa denominación, no. A su juicio, "el PP blanquea la posición de un partido político que gobierna y niega la violencia de género". Bravo critica que "eliminar ese mensaje es borrar las protección de las mujeres, borrar la principal lacra y situar a las mujeres en situación de desprotección". En esta línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a los 'populares' de "plegarse ante su socio". "El PP no tiene escrúpulos", ha espetado.

"Debería de preocuparles y caérsele la la cara de vergüenza por las 24.000 agresiones machistas en la Comunidad Valenciana y por que se haya duplicado el numero de agresiones sexuales con el anterior gobierno de PSOE y Compromís", ha replicado el diputado 'popular', Miguel Barrachina.

Seis años sin protocolo

Desde que se aprobó por unanimidad el pacto valenciano contra la violencia de género en 2017, se debía de haber creado este acuerdo para homogeneizar los actos de condena y repulsa de las instituciones públicas -así lo indica el documento- pero no ha sido hasta que Vox ha protagonizado varias escenas polémicas apartándose de la pancarta hasta el momento en el que los socialistas han comenzado ha preocuparse por este acuerdo protocolario. La petición de este protocolo surge ahora a raíz de la petición de la exconsellera socialista Gabriela Bravo, quien ha visto sus intenciones frustradas. En definitiva, el PP se ha visto obligado a elaborar el polémico y delicado protocolo que en seis años de gobierno el PSOE no puso en marcha.