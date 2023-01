C. Flores (Vox): “Si estoy en el Consejo de Transparencia es gracias al PSOE”

El 'profesor candidato' de Vox a la Generalitat ironiza sobre los "grados de susto" que hay en el Gobierno valenciano sobre la posibilidad de que pueda ser el próximo vicepresidente.

El candidato a presidir la Generalitat asegura que Vox es el primero en pedir medidas "más radicales y mucho más efectivas para erradicar la violencia contra las contra las mujeres". Carlos Flores sostiene que hay miedo en ciertos partidos, particularmente en el PSOE, a "debatir en su amplitud las propuestas" para la Comunitat Valenciana.

-Acaba de tener una comparecencia movida en las Cortes Valencianas como miembro del Consejo de Transparencia, donde varios grupos se negaron a preguntarle o abandonaran la sala de comisiones

-No era la primera vez que comparecía en Les Corts, he comparecido ya en tres cuatro ocasiones anteriores para opinar sobre la Ley de Transparencia, sobre la ley electoral y sobre algún otro texto normativo, siempre con absoluta normalidad. He planteado mis opiniones siempre y algunos parlamentarios me han pedido más aclaraciones y otros me han dado la razón, pero sin mayor problema.

De hecho, comparecía en mi condición de experto y de catedrático para opinar sobre la Ley de Participación Ciudadana y es un poquito decepcionante que algunos partidos ignoren olímpicamente todo lo que yo podría decir. Creo que esta es una ley importante como para que le dediquemos unos minutos de reflexión y de debate, y desde luego mucho más importante que algunas otras cuestiones que algunos diputados sacaron a relucir.

-Por lo que visto, hasta hora era bien atendido o por lo menos bien recibido en las Cortes Valencianas y una vez que es el candidato de Vox parece que ya no

-Yo diría que algunas formaciones se han puesto nerviosas y deberían hacérselo mirar porque, con toda franqueza, si van a estar saliéndose del hemiciclo cada vez que yo entre, les esperan cuatro años de hacer mucho ejercicio de piernas.

-Por cierto ¿Quién le propuso como candidato en el Consejo de Transparencia?

-Fui propuesto a instancias del Partido Popular en la época en la Isabel Bonig ostentaba la presidencia autonómica del partido.

Tal y como está redactada la Ley de Transparencia hay un miembro por cada uno de los grupos parlamentarios. Hay una cosa muy curiosa, es que fui propuesto por el Partido Popular para presidir el Consejo de Transparencia y el Botànic prefirió tener al al mando de este órgano a una persona más afín.

Yo fui descartado como presidente del Consejo de Transparencia y me quedé fuera del mismo, y fue a instancias del PSPV y de Manolo Mata, que donde el PP había escrito cuatro miembros se escribiese cinco y así yo pudiese entrar en el Consejo de Transparencia. Es decir, gracias a que el PSOE reformó la ley y amplió en uno los miembros del Consejo yo pude entrar.

-Una curiosidad ¿Isabel Bonig le ha vuelto a llamar tras ser designado como candidato por Vox a la presidencia de la Generalitat?

-Sí y con mucha amabilidad, yo mantengo una buena relación con ella.

-¿Se ha reunido con Carlos Mazón o con algún dirigente del PP con posterioridad a su nombramiento ?

-Con Carlos Mazón coincidí en la manifestación de Nuevos Ministerios en Madrid reivindicando el agua para la Comunidad Valenciana y tuvimos la oportunidad de intercambiar un saludo brevísimo y un par de frases nada más, pero no hemos celebrado nada parecido a una reunión de trabajo. Cada uno en su casa y Dios en la de todos.

-¿El hecho de entrar en política era algo que usted de alguna manera había contemplado o fue una sorpresa que le hicieran la propuesta?

-Cuando uno se dedica a la enseñanza universitaria particularmente en el ámbito del Derecho y del Derecho Constitucional tiene cierta inquietud pública. El Derecho Constitucional es el más político y el más polémico de todas las ramas del Derecho y es inevitable que se confiera una proyección pública y más en un momento tan complejo como este en el que muchos pensamos que la Constitución está en serio peligro y no basta con enseñar la Constitución.

De la enseñanza activa al compromiso público hay pasos que he dado de manera gradual. Me afilié a Vox el 19 de septiembre del año pasado.

-¿Sería el vicepresidente de un gobierno con Carlos Mazón?

-El Botànic da por hecho que va a haber un Gobierno de cambio. Ellos mismos sin darse cuenta les traiciona su inconsciente echando en cara que podría ser el vicepresidente del PP con grados diversos de susto por así decirlo.

Nosotros estaremos donde nos pongan los valencianos, tanto Carlos Mazón como yo y el resto de los de los partidos que concurrimos a estas elecciones. Si los valencianos colocan al PP en la posición de liderar una alternativa de Gobierno pero no en la de monopolizar esa alternativa y el PP necesita buscar aliados, yo confío en que Vox esté entre sus prioridades y nosotros escucharemos la propuesta y la valoraremos para darle a los valencianos el cambio que necesitan.

-¿Hay miedo a que el tema de la violencia de género, que la izquierda está usando para atacarte como candidato, fagocite las propuestas de Vox cuando hayan debates electorales?

-Yo creo que a lo que hay miedo en ciertos partidos, particularmente en el PSOE, es a que debatamos en toda su amplitud las propuestas que Vox prepara para la Comunidad Valenciana y que debatamos en toda su amplitud las carencias del Botànic durante estos últimos años, de ahí la estrategia de centrar todo el debate en una única cuestión.

Una cuestión en la que, si nos quieren encontrar, nos van a encontrar con absoluta tranquilidad porque nosotros somos los primeros en repudiar la violencia contra las mujeres y en lamentar el fracaso evidente de las políticas que se han venido siguiendo durante estos últimos años, constatado por las cifras de los últimos meses. Somos los primeros en pedir medidas más radicales y mucho más efectivas para erradicar la violencia contra las contra las mujeres.

-Hablando ya en clave más valenciana, a veces Vox tiene un mensaje muy nacional ¿Qué propuestas puede aportar Vox a la sociedad valenciana que sean en clave puramente valenciana?

-Cuando se dice que Vox es un partido muy nacional se dice una verdad pero no se dice toda la verdad. Somos un partido nacional pues mantenemos las mismas propuestas programáticas en todas y cada una de las comunidades. No somos un partido de baronías, no somos un partido que decimos una cosa en Castilla La Mancha y en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, eso no es excluyente de que tengamos propuestas programáticas específicas no ya para cada comunidad sino para cada municipio que se traducirán en un programa específico para la Comunidad Valenciana y para cada uno de los municipios. Muchas de propuestas entre comillas nacionales son particularmente relevantes para la Comunidad Valenciana, como que tenemos un serio problema de inmigración ilegal y de orden público.

-El candidato a alcalde de Vox en el Ayuntamiento de Valencia sigue sin despejarse. ¿ Vox tiene previsto pues presentar candidaturas en la mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana?

-Vamos a presentar candidaturas en un número de municipios que cubra el 90% de la población de la de la Comunidad Valenciana. No tenemos una estructura que nos permita llegar al cien por cien pero sí que nos va a permitir llegar al 90% de la población lo cual supone un crecimiento exponencial respecto a las elecciones de hace cuatro años

Respecto de quién va a encabezar la candidatura de Valencia, sí que sé que se va a hacer público en cuestión de 10 días.

-Por tu condición de profesor de Constitucional y de ser una persona que sale en los medios de comunicación de forma muy habitual, se da por seguro que los debates de campaña van a ser muy entretenidos y que parte ventaja, con la lección aprendida

-No parto con ventaja, parte con ventaja Ximo Puig que lleva 40 años en la pomada política o Joan Baldoví que lleva dos legislaturas en el Congreso, o incluso Carlos Mazón que es presidente de la Diputación y lleva en cargos públicos desde que tomó la primera Comunión. Yo llevo en política un mes, los zorros viejos son ellos.

-¿No cree que la denuncia de su ex mujer va a ser su punto débil en los debates?

-Pues confío en que ese no sea el punto fuerte de Ximo Puig o de Joan Baldoví y que tengan muchas más cosas que decir y de debatir.

-¿Hace tiempo que no le llama À Punt?

-A À Punt estuve acudiendo semanalmente durante varios años hasta que misteriosamente deje de ser llamado con periodicidad semanal y después a todo tipo de debates puntuales que había y también me dejaron de llamar. No sé si tendría algo que ver que tuve un enganchón con Giuseppe Grezzi o quizás sea simple coincidencia.

-¿Haría un debate en valenciano?

-Soy de familia de origen aragonés y el valenciano no es mi lengua nativa, lo entiendo perfectamente y lo respeto, pero me desenvuelvo de manera más cómoda en castellano

-¿Qué le han dicho tus alumnos?

-Me han escrito alumnos de cursos pasados felicitándome y alumnos actuales me han dicho que además del tutorial estarían encantados de estar a sus órdenes en la campaña. Hasta ahora soy el profesor que se convierte en candidato, pero a partir del mes de mayo voy a ser el candidato. Voy a continuar dando clases porque no vivo de la política y como candidato no tengo sueldo. Daré clases durante este cuatrimestre y será curioso el profesor candidato que se convierte en el candidato profesor.

Una de las anécdotas más deliciosas es que una vez terminado el curso y después de todo el año hablando de Derecho Constitucional se me acercó un estudiante y me dijo “después de haber estado escuchándole durante todo el curso sigo sin saber usted de qué partido es”.