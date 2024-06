Bronca total en À Punt: Camps estalla por la presencia de un invitado incómodo

"¿Qué hace él aquí?": El expresidente de la Generalitat protagoniza un enfrentamiento con un periodista en la televisión pública.

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras resultar absuelto de la décima causa judicial relativa a la trama Gürtel, ha concedido una entrevista en À Punt. Después de que fuera acusado por el entonces director de Canal 9 por las presuntas adjudicaciones irregulares de la retransmisión de la visita del Papa en 2006, Camps vuelve a la televisión pública protagonizando una bronca entrevista.

El expresidente se ha sorprendido y molestado por la presencia de un periodista que le ha lanzado una pregunta incómoda. "No tiene sentido que venga a esta casa que es Canal 9 y me encuentre a esta persona", ha dicho indignado. Se ha negado de facto a responderle acusándole de "atacarme personalmente y políticamente durante 15 años".

La pregunta es si "después de que la corrupción haya campado a sus anchas y gente responsable de su partido y de su gobierno está condenada, si hace autoctítica y pide perdón". Se trata de Bernardo Guzmán, delegado de Prisa Media en la Comunidad Valenciana y la Cadena Ser. Sin llegar a terminar de exponer la cuestión, Camps le ha censurado. Guzmán le reprocha una actitud antidemocrática, a lo que Camps le responde: "Usted sí que no es democrático".

El momento se vuelve muy tenso con interrupciones continuas. Se enzarzan en una discusión pasándose el uno al otro por lo que se torna realmente complicado entender la conversación. El periodista comenzó la frase: "Lo que le pasa al señor Camps..". "Usted no tiene que hablar", "no tiene que estar aquí", le recrimina el expresidente. "Delante de mí, no", continúa.

Camps se ha negado rotundamente a contestar a su pregunta justificando que puede declinar a hacerlo porque "ya no soy presidente de la Generalitat" y por su actuación profesional que califica de "impresentable".

"Respete el programa señor Camps", le pide el presentador, quien tras varios minutos intensos de discusión ha puesto fin a la disputa justificando la presencia de Guzmán como colaborador habitual de los lunes.