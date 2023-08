Sánchez ignora el valenciano y el Consell de Mazón replica

El nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, especialmente los miembros del PP, se han revuelto tras las declaraciones de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, en las que se comprometió, si sale elegido presidente, a impulsar las lenguas cooficiales durante la Presidencia española de la Unión Europea con vistas a fomentar su utilización en las instituciones comunitarias. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, lo que ha 'escocido' en el nuevo Consell y miembros del PPCV ha sido que Sánchez obviara el valenciano, pero sí hablara del catalán, euskera y gallego.



Salomé Pradas, consellera de Medio ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, tildaba las palabras de Sánchez como un "ninguneo" y "desprecio" a la lengua y seña de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, a Pradas también le han llovido críticas desde el sector más nacionalista valenciano quienes le criticaba que estaba haciendo una defensa de la lengua sin utilizarla. Rápidamente, la consellera ha respondido a su propio tweet, en castellano, con un segundo tweet, en valenciano, donde le recordaba al presidente en funciones lo que dice el artículo sexto del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

I el valencià? 🤔 Pedro Sánchez no cita el valenciano cuando enumera el resto de lenguas cooficiales de España. Espero que rectifique este ninguneo y desprecio hacia la lengua propia y seña de identidad de la Comunitat Valenciana. ¿O es un acto más para agradar a sus socios? https://t.co/PLudxjrZ8y



Otro de los que también se ha pronunciado ha sido Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia: "Habrá quien diga que es solo un símbolo, pero no, ¡es nuestra lengua!. Pedro Sánchez no respeta la Comunitat Valenciana y lo ha demostrado con la financiación, el corredor Mediterráneo y, ahora, menospreciando el valenciano".

Hi haurà qui diga que és sols un símbol, però no, és la nostra llengua! Pedro Sánchez no respecta la Comunitat Valenciana i ho ha demostrat en el finançament, en el Corredor Mediterrani... i una volta més, menyspreant el valencià! https://t.co/jxRach5wcC