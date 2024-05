Compromís exhibe su antisemitismo y no reconoce el terrorismo de Hamás

El PP acusa a Compromís de "usar a las víctimas" con la propuesta legislativa " trampa" que pide suspender todo tipo de acuerdo y relación con Israel, incluso de competiciones deportivas.

El mismo día en el que España ha confirmado el reconocimiento del Estado Palestino, Las Cortes Valencianas han debatido una propuesta para promover un embargo europeo de armas a Israel a propuesta de Compromís. Los nacionalistas han expuesto un relato antisemita y se ha negado a condenar la violencia de la otra parte del conflicto, la proveniente por el gobierno terrorista de Hamás.

En la proposición no de ley (PNL) Compromís instaba inicialmente al Gobierno a promover un embargo europeo de armas a Israel y Hamás. Sin embargo, la coalición registró una autoenmienda este martes para incluir 17 puntos en su iniciativa. La 'popular' Marisa Gayo ha criticado esa modificación, lo que a su juicio es "una trampa". "Me pregunto para qué, si lo de las armas es otra excusa más para rezumar un odio antisemita", ha aseverado. La diputada del PP les ha acusado de "usar a las victimas" y ha recalcado que el PP dice "sí a los dos estados, sí al diálogo y sí a la paz".

Y es que, como ha recordado la diputada socialista Rocío Ibáñez España no vende armas a Israel desde los primeros atentados atentados terroristas del 7 de octubre y no permite la escala de buques con material bélico destinado a este país. Pero Compromís no ha pedido al Gobierno la retirada de armas a Hamás, sino solo a Israel.

De hecho, el portavoz adjunto de Vox, David Muñoz, ha alzado dos fotografías de los jóvenes asesinados indiscriminadamente en el festival bombardeado en dicha fecha para invitar a Compromís a condenar ese ataque terrorista, pero los nacionalistas no han recogido el guante. Muñoz ha defendido "una Palestina libre, pero tiene que ser una Palestina libre de terroristas".

En concreto, Compromís pide ahora que Les Corts condenen el genocidio y apoyen las acampadas universitarias de apoyo al pueblo palestino, así como que el Gobierno se sume a una denuncia internacional contra Israel y exija a la UE la suspensión del acuerdo de asociación con este país, cesar cualquier importación y exportación de material bélico, suspender "de inmediato" las relaciones diplomáticas, expulsar a Israel de cualquier competición deportiva internacional o exigir a Hamás la liberación de los secuestrados.

Durante el debate, al que han asistido representantes del pueblo palestino, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha defendido que Les Corts "no pueden mirar hacia otro lado" ante un genocidio "programado desde hace muchos años". "Tenemos la obligación moral, ética y política de condenar esta masacre. No caben excusas ni abstenciones", ha reivindicado.