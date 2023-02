Juristes Valencians : "Es la hora de que Puig convenza a sus jefes en Madrid"

El presidente José Ramón Chirivella advierte de que si PSOE vota en contra de la enmienda para recuperar el Derecho Civil valenciano "estarán siendo desleales a la ciudadanía valenciana".

El presidente de Juristes Valencians, José-Ramón Chirivella.

Desde Juristes Valencians, que han convocado una concentración el próximo 26 de febrero, advierten de que es ahora el momento para recuperar el Derecho Civil valenciano aprovechando al reforma de la Constitución prevista por el Gobierno. Por eso el presidente de Juristes, José-Ramón Chirivella en una entrevista de ESdiario insta a los representantes políticos a presionar en Madrid y defenderlo, de lo contrario, augura consecuencias en las urnas.

-Juristes ha conseguido que Vinatea se quede en la plaza del Ayuntamiento

-Ha sido un éxito de muchas personas y entidades que han conseguido dar a conocer esta figura y defenderla.

-¿Será posible recuperar el Derecho Civil Valenciano en esta legislatura?

-Estamos en un momento crítico, no en esta legislatura, sino en diez años. Si no se aborda ahora será complicado. Se ha abierto la posibilidad de modificar el término disminuidos de la Constitución. Las Cortes apoyaron hace tres años el Derecho Civil valenciano y también lo han hecho más de 500 municipios. No se trata de conseguir más autogobierno, sino de hacer efectivo el que nos dieron en 2006.

-¿Cuál es el inconveniente para que se plasme en el Congreso?

-Por parte del PSOE no se ha atendido la solicitud. Deben hacer ver a sus representantes en el Gobierno, concretamente a Cuca Gamarra y a Félix Bolaños. Se va a presentar como enmienda en el Congreso y, si votan que no, será traicionar a sus principios. No pueden ser desleales con la ciudadanía. Puig está obligado a recuperar el autogobierno que perdió durante su mandato. En breves son las elecciones y se juegan mucho. Queremos que defiendan aquí y en Madrid lo mismo. La sociedad civil siente desconfianza de lo que hace Puig y Mazón y si no votan a favor quedará claro que no defienden los intereses donde hay que defenderlos.

Llevamos desde 2014 con el modelo de la financiación caducado. Hace semanas se produjo un proceso torticero para negar el trasvase Tajo-Segura al que han adolecido de una falta de dirección política por parte de Puig. Es la hora de que Puig convenza a sus jefes en Madrid porque esto no es serio y la Comunidad Valenciana es el gobierno más importante que tiene el PSOE.

-Tienen previsto una concentración este mes

-Juristes Valencians es consciente de que es una gran oportunidad y vamos a ponerlo todo. El próximo 26 de febrero nos concentraremos en la plaza de la Virgen de Valencia a las 10:45 horas.

-¿Cree que tendrá consecuencias electorales tantos desaires a los valencianos?

-En una sociedad madura políticamente los incumplimientos deben sancionarse. Aprecio mucha preocupación en el Palau de la Generalitat y por parte del PP en la ciudad de Valencia.

-¿Qué persona debe desbloquear la recuperación del Derecho civil?

-El president Puig, como representante de los valencianos, y Esteban González Pons, como responsable de Justicia del PP. Ambos tienen su mano solucionar la recuperación del Derecho civil valenciano, y deben hacerlo ahora